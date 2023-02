Esta mañana se ha celebrado la presentación desde Maranello del coche con el que competirá en 2023 la escudería Ferrari, única que ha disputado todos los mundiales de F1 y la más laureada. En ella ha tenido un papel protagonista el piloto español Carlos Sainz, que vestirá por tercera tercera de rojo, junto al monegasco Charles Leclerc.

Sainz hijo ha comenzado advirtiendo: "Me he preparado duro este invierno y estamos listos para el reto. Es increíble estar aquí por fin en la presentación, en este circuito, con esta historia, esta afición. Es el único equipo de la Fórmula 1 que tiene esta atmósfera y me encanta presentar el coche así".

Para Leclerc, "llevamos dos años difíciles, pero somos segundos en pilotos y constructores. Hemos tratado de minimizar las debilidades del coche y el objetivo es ganar. Es lo que nos motiva, estamos deseando ganar el campeonato". Carlos presumió "del ambiente del equipo. Españoles e italianos estamos muy cerca. Vivo aquí perfectamente, pero evito el antipasti para no coger kilos. Es lo único que evito, porque solo puedo comer un plato y lo paso fatal".