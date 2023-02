Carlo Ancelotti compareció en la rueda de prensa previa al partido que medirá al Real Madrid con el Elche (hoy, 21.00) en el Santiago Bernabéu, donde analizó la actualidad del equipo blanco. El italiano comenzó admitiendo que el equipo tiene problemas en defensa: “Ya dije que era un problema de concentración, un compromiso colectivo que no siempre tenemos. Hemos dejado tres porterías a cero esta temporada. Está mejor ahora, pero en el último partido hubo errores que no deben repetirse”.

Para este partido ante el colista de Primera los blancos aún tienen muchas bajas, como confirmó el propio técnico: “Courtois ha empezado a entrenar hoy y creo que podrá estar el sábado, pero no mañana. Vuelve Lucas Vázquez, pero tenemos la baja de Kroos y Hazard. Y por Vinicius (sancionado por cinco amarillas) jugará Rodrygo”.

Además, Carletto no tuvo problema en elogiar al Barcelona, el líder de la Liga, del que dijo, “lo está haciendo muy bien. Es sólido, con una gran manera de jugar. Esa ha sido su llave del éxito. No lo comparo con nadie, es distinto”. Y concluyó advirtiendo que al Madrid no se le ha acabado el hambre por muchos títulos que gane: “No necesito dar argumentos. Nuestra afición conoce la profesionalidad del equipo y los jugadores. Saben que vamos a pelear cada partido. Nadie piensa que estemos en situación crítica”.