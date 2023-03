El Sadar abre esta noche una eliminatoria histórica, un enfrentamiento de mucha rivalidad entre Osasuna y el Athletic que se da por primera vez en unas semifinales de la Copa del Rey y que se cerrará , el 4 de abril en San Mamés. Aunque leones y rojillos se han medido a otras alturas de la competición, tres veces y siempre con clasificación bilbaína para la siguiente ronda.

La entidad navarra volverá a disputar unas semifinales de Copa 18 años después. El camino hasta la cita no ha sido sencillo. Tras eliminar al Fuentes, Arnedo y Nastic, los de Jagoba Arrasate se vieron las caras con el Betis, ante el que pasaron por penaltis en el Benito Villamarín y con el Sevilla en cuartos, tumbando a los hispalenses en la prórroga. Los jugadores más importantes descansaron el pasado fin de semana para llegar en las mejores condiciones ante los leones.

El Athletic, por su parte, llega a Pamplona tras unos de sus días más aciagos en mucho tiempo, una derrota ante Girona en San Mamés con dos goles en propia puerta y cinco lesionados. Aparcados los que fueron la primera victoria y los primeros goles de su historia del Girona en la Catedral, el conjunto vizcaíno mira al choque solo pendiente del estado físico de su golpeada plantilla, que el domingo recibió poco menos que un azote.

Así, primero se conoció un esguince de rodilla de Nico Williams, que fue baja, y posteriormente fueron cayendo Unai Simón, que fue relevado con una lesión en un tendón de Aquiles; Yeray Álvarez, sustituido por molestias musculares; Jon Morcillo, que dejó a su equipo con diez tras fracturarse una clavícula; y Raúl García, que terminó el encuentro con un esguince en un hombro.

Sí está recuperado, sería Yeray el que acompañe a Vivian en el centro de la defensa de un once en el que también es seguro Agirrezabala bajo palos. Si no, se mantendrá de titular Aitor Paredes. Por delante, ante la dimensión de la cita, se espera a los habituales, aunque no tuviesen su mejor día con el Girona. Es decir, a Óscar de Marcos y Yuri Berchiche en los laterales, Mikel Vesga de pivote y a Oihan Sancet, Iker Muniain, Álex Berenguer e Iñaki Williams en los puestos más adelantados.