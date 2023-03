El Deportivo históricamente siempre ha tenido gente goleadora. Los goles van por rachas y no me gusta hacer diferencias entre unos jugadores y otros. Top no hay nadie. Buenos son todos. Cada uno, en su época, hizo goles. En el caso de Lucas Pérez, su regreso me parece un acierto total porque espabiló a la gente que estaba medio adormilada. Encajó muy bien y está siendo clave. Tiene que marcar diferencias y lo está haciendo. Es indudable que es un futbolista que a los rivales les impone. Se pudo cumplir su deseo de volver a casa y jugar al fútbol, que es lo que a él le gusta. No es algo habitual bajar dos categorías desde Primera División, pero él sopesó todo y quería venir. Siempre hay rachas en las que la pelota no entra ni con la mano, pero si el equipo aporta y le ponen balones, él está capacitado para hacer goles, lo ha demostrado y lo está demostrando. Está en un buen momento, como también Soriano y Quiles. Ahora mismo veo al Deportivo en disposición de pelear por la primera plaza. En enero fichó a gente que está aportando goles, como el propio Lucas, Lebedenko y Saverio. Tiene que estar arriba.