Osasuna completó la primera parte del plan para llegar a una final de Copa del Rey 18 años después. Superó al Athletic con un gol de Abde que carece de los valores hipotéticos que tenían las eliminatorias del pasado reciente, donde se especulaba con uno u otro resultado según la condición de local o visitante. Pero tiene una importancia auxiliar: dar el primer golpe en la batalla de 180 minutos. Los de Arrasate confirmaron un favoritismo que fue variando en tiempo real durante un partido intenso que decidió una brillante ejecución del jugador cedido por el Barça.

En el once de Valverde, la gran novedad fue Íñigo Martínez, que no jugaba un partido oficial desde noviembre. No hubo un claro dominador en los primeros 45 minutos, con dos equipos instalados en el cuerpo a cuerpo donde se vio la acidez de jugadores como Berenguer como Vesga, quienes terminaron la primera parte con dos amarillas mostradas por Gil Manzano.

Empezó la segunda parte como imaginó Jagoba la primera, con una aparición demoniaca de Abde que terminó con Vivian caído y con el jugador cedido por el Barça celebrando un gol. Como el decisivo que anotó ante el Sevilla en cuartos y que habrá que ponderar cuando termine la eliminatoria. A estas alturas, su valor es máximo.