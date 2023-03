Ander Herrera confesó en un mensaje publicado en redes sociales que está atravesando “sin duda por el momento más difícil” de su carrera a causa de los “problemas musculares reiterativos” que empezó a tener “hace algo más de un año”. “Para alguien como yo, que tiene pasión por su profesión y disfruta cada día de ella intensamente, es algo muy duro. Me siento con la misma energía e ilusión por el fútbol que durante toda mi trayectoria, pero las lesiones no me están permitiendo disfrutar y ser feliz”, lamenta el centrocampista. Herrera añade que siente que en el Athletic dispone de “todo” lo que necesita y que eso le hace “sufrir todavía más”. “Estoy rodeado de profesionales que no dejan de mostrarme su ayuda y apoyo y de compañeros inigualables. En ocasiones, se me ha pasado por la cabeza tirar la toalla, pero no me lo perdonaría”, señala.