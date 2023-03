El Mallorca encajó la primera derrota del año en Son Moix ante un sorprendente Elche (0-1), diezmado por las bajas (6), que se aferra a las matemáticas para evitar el descenso y que este sábado hizo todo un ejercicio de fe y de resistencia con un gol del argentino Lucas Boyé para acabar con la racha triunfal del equipo del mexicano Javier Aguirre, victorioso en las últimas cinco visitas del Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal, Valladolid y Celta.

Era, y acabó por serlo, un partido-trampa, término que Aguirre dijo no conocer. Tras la decepción ante el colista, el 'Vasco' ya sabe lo que es. Ya lo ha sufrido en carne propia; además se topó con el VAR en un final trepidante. El colegiado anuló un gol de Vedat Muriqi en la última jugada del partido por un manotazo de Pablo Maffeo a Raúl Guti.

Todos esperaban una goleada en Son Moix. Un equipo que solo había logrado un triunfo en 23 jornadas, distanciado en 15 puntos de la permanencia, diezmado por las bajas de jugadores importantes en sus filas, no debería ser un rival de cuidado. Pero el fútbol no tiene lógica. El conjunto verdiblanco cuajó 96 minutos a la altura de un equipo que se niega a darse por derrotado antes de tiempo. Su segunda victoria de la temporada tiene mucho mérito porque la consiguió en un campo muy complicado.

El Mallorca, no obstante, salió con mucha fuerza al terreno de juego y ya en el primer minuto llegó con peligro en dos ocasiones protagonizadas por Tino Kadewere y Pablo Maffeo.

El Elche sorteó como pudo la salida en tromba de su rival y, poco a poco, fue nivelando las acciones. La defensa visitante no se dejó intimidar por la corpulencia del 'Pirata' Kadewere ni la velocidad del zimbabuense Tino Kadewere. Respondió con acierto a cada intentona de los bermellones para abrir el marcador, y cuando no lo hizo, tuvo la suerte de su lado, como en el minuto 23, cuando el franco-angoleño Randy Nteka despejó un disparo a quemarropa de Dani Rodríguez en la misma línea de gol. Fue la mejor y única oportunidad clara de los mallorquinistas en la primera parte. Los jugadores de Aguirre tuvieron el balón, pero no la claridad suficiente para inquietar al guardameta Edgard Badía.

Tampoco le fueron mejor las cosas a los mallorquinistas en la reanudación. El Elche, con Tete Morente sustituyendo a Carmona, que había visto una tarjeta amarilla, atacó primero y pudo abrir el marcador por intermedio de Fidel. La solución que buscó Aguirre fue sentar a Kadewere y poner en su sitio al mallorquín Abdón Prats, ídolo de la afición local pero que no suele tener muchos minutos.

Dani Rodríguez volvió a rozar el gol con un espectacular zurdazo a la media vuelta. Respondió Lucas Boyé con un remate junto al palo que despejó Rajkovic. Ponce tuvo el gol (min. 81), pero erró en un mano a mano con Rajkovic. El que no falló, poco después, fue Lucas Boyé quién marcó adelantándose a toda la defensa mallorquinista. El argentino le tiene tomada la medida al terreno de juego de los bermellones. La pasada temporada marcó los dos goles del empate (2-2) ante el Mallorca.

Munuera Montero anuló el gol de Muriqi en el último instante por falta previa de Maffeo. #LaLiga #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Rn2HniLHlq — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 4 de marzo de 2023

El final fue trepidante, con el colegiado Munuera Montero anulando un gol a Muriqi en el tiempo de descuento por un manotazo de Pablo Maffeo a Raúl Guti en la jugada previa. Ahí se esfumó la racha triunfal del Mallorca ante un Elche que sale de Son Moix muy fortalecido en su objetivo de luchar hasta el final para evitar el descenso.