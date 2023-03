El atleta gallego Adrián Ben ha asegurado que esperó “el momento justo” para gastar su “bala” en la final de 800 metros del Europeo de Pista Cubierta de Estambul, en la que se proclamó campeón continental, y ha afirmado que el nivel del mediofondo español “va a más” porque todos los deportistas se ayudan “mutuamente”. Sobre la carrera, el gallego explicó que fue “una final de grandísimo nivel, bastante abierta”. “Los rivales fueron de los más duros que he tenido nunca. En esa última vuelta hemos podido hacer un buen cambio y llevarnos la medalla de oro”, dijo. “Salgo reservón para hacer mi carrera y no la que otros obligan. Quería evitar, sobre todo, golpes, así que busqué el momento justo para gastar mi bala”, añadió.

El de Viveiro también explicó sus lágrimas tras convertirse en campeón. “Me derrumbé porque me acordé de toda mi gente, que me ha apoyado tanto durante tantos años. El atletismo es un deporte individual pero hay mucho detrás de cada deportista. En mi caso, lo aposté todo por venirme a Madrid hace ya casi siete años, a 600 kilómetros de mi casa, renunciando a amigos y familia, para conseguir estas cosas”, señaló.

“Los mayores esfuerzos no los he hecho yo, los han hecho mis padres. Como en Viveiro no teníamos pista de atletismo, tenían que hacer 100 kilómetros ida y 100 kilómetros vuelta, sacrificando sus tardes, para que su hijo pudiese ponerse unas zapatillas de atletismo y entrenar en una pista. Si hoy estoy donde estoy es porque mis padres me lo han permitido”, subrayó.

En otro orden de cosas, Ben desveló que ya piensa en el Mundial al aire libre de Budapest, que se celebrará en agosto. “Voy a tener unos pocos días de descanso en casa y empezaré la preparación del Mundial de aire libre. Este año tenemos mucha motivación para ir a por medalla”, añadió el gallego.