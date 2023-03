Neymar no volverá a jugar al fútbol hasta la próxima temporada. El brasileño afronta su vigésimo tercera baja por lesión desde que llegó al París Saint-Germain el verano de 2017. En esta ocasión una operación en su tobillo para intervenirle en los ligamentos le mantendrá lejos de los terrenos cuatro meses.

El delantero se perderá, una vez más, los octavos de final de la Champions, eliminatoria que parecen ser tabú para él. En sus dos primeros años en París, el quinto metatarsiano le impidió disputar la vuelta de los octavos de Champions frente el Real Madrid en 2018 y ante el Manchester United en 2019. En 2021, el tobillo le volvió a dejar fuera de los octavos ante el Barcelona, y en 2022 llegó renqueante a la eliminatoria de octavos ante el Real Madrid. Y esta temporada no estará en el Allianz para tratar de remontar ante el Bayern en la vuelta de esta eliminatoria de la Champions, de la que se ha despedido esta campaña.

Desde que llegó al París Saint-Germain, Neymar acumula 23 lesiones, cinco de ellas de tobillo, como la que le dejará ahora en el dique seco. Esas 23 lesiones, sumadas a los cuatro descansos que le han dado sus entrenadores para recuperarse bien de otras molestias han supuesto 741 días de baja. De las cinco temporadas que lleva en el club parisino, Neymar ha estado más de dos años sin jugar, lo que le ha llevado a perderse 130 partidos, contando los que no podrá jugar hasta final de esta temporada.

Neymar, que ha renovado hasta 2027, llegó al PSG el verano de 2017, después de que Qatar Sport Investment y su presidente Al-Khelaifi asumieran el pago de su cláusula de rescisión de 222 millones de euros. El jugador, que pasará por el quirófano en la clínica Aspetar, situada en Doha, en la próximas horas, tiene un sueldo de 40 millones de euros netos por temporada. Esta campaña el jugador había jugado 28 partidos, con 18 goles y 17 asistencias. Las alarmas ya se dispararon durante el pasado Mundial de fútbol, al sufrir el brasileño otro contratiempo en su tobillo, lo que hizo que se perdiera algunos partidos de la cita de Qatar.

A las habituales bajas por lesión de Neymar se suma otro aspecto controvertido: sus ausencias recurrentes cada 11 de marzo, cumpleaños de su hermana Raffaella. Ney siempre ha estado en ese día junto a su hermana, a la que ha organizado fastuosas fiestas muy sonadas que siempre han levantado el recelo de los aficionados del PSG. Desde 2015 Neymar siempre acude a esta cita con una sola excepción. Siendo jugador del Barcelona lo hizo en 2015, 2016 y 2017, donde se perdió la visita del Barça a Riazor por unas molestias en el aductor producidas en la remontada ante el PSG (6-1). Solo en 2020, año de la pandemia y el confinamiento, en el que no se celebró el cumpleaños, atendió el brasileño sus obligaciones futbolísticas jugando ante el Dortmund. Este año partido no tendrá y debería pasar por el quirófano. Pero pocos apuestan por que no estará el sábado en la fiesta de su hermana.

Pese a llegar a la vuelta de octavos de Champions en Múnich con un resultado adverso (0-1) y con la baja de Neymar, el entrenador del PSG, el francés Christophe Galtier, afirma que es optimista sobre las opciones de remontar hoy miércoles (21.00 horas) ante el Bayern en Alemania, donde aterriza con un Mbappé pletórico y Messi en su mejor momento de la temporada. Además, la ausencia del brasileño le permitirá reforzar la medular para darle más equilibrio al equipo.

También es baja para lo que queda de temporada Kimpempe. Quien sí será titular es Achraf Hakimi, inculpado desde hace una semana por violación. En el Bayern, Sadio Mané está de vuelta de una larga lesión, pero aún no al 100% para salir de inicio. La duda de Nagelsmann está en el lateral derecho: Cancedo o Josip Stasinic.

El Benfica se confirma entre los 8 mejores

El Benfica portugués no falló y se metió por segunda temporada consecutiva entre los ocho mejores de la Liga de Campeones tras volver a derrotar con más autoridad todavía al Brujas belga por 5-1 en una vuelta de los octavos de final donde impuso su mayor calidad, sobre todo con su trío ofensivo. No hubo demasiada historia en el Estadio Da Luz, donde el conjunto lisboeta se exhibió, liderado por Gonçalo Ramos, Rafa Silva y Joao Mario, para alcanzar los cuartos de final y de avisar sobre cualquier teoría que la sitúa como posible ‘cenicienta’.

El Chelsea recupera la vida en Europa

Respira. El moribundo Chelsea aún respira. Descartado prácticamente de todo y con Graham Potter balanceándose en un hilo muy fino, el equipo Blue superó al Borussia Dortmund, avanza a cuartos de final (2-1 en el global) y sueña con una Champions League que hace no tanto parecía imposible y que ahora está un poco más cerca. El Chelsea levantó el 1-0 de la ida con goles de Raheem Sterling y Kai Havertz, en un penalti que tuvo que repetir, en un partido en el que volvió a quedar en evidencia la falta de gol de los londinenses, pero en el que la insistencia, tras una decena de disparos a puerta, terminó por pagar. Los de Potter, que salva el cuello, se meten por tercera temporada consecutiva en cuartos de final de la Champions y dan aire a una temporada difícil para ellos.