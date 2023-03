En estos días se han hecho públicos varios los mensajes de Enríquez Negreira al Fútbol Club Barcelona, especialmente una vez que el club culé decidió concluir los pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Los diferentes burofax, publicados por El Mundo, revelan el cambio de tono en la comunicación que el exárbitro mantenía con Josep María Bartomeu, a quien dirigía sus mensajes. Una relación que ha terminado salpicando al Barça, a quien la Fiscalía denunciará por "corrupción continuada".

Mensaje 1, burofax del 3 de diciembre de 2018

Un burofax que corresponde al 3 de diciembre del 2018 y es previo al otro burofax ya conocido y en el que amenazaba con desvelar "irregularidades". El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros expone que el Barça le ha "exigido trabajar en exclusiva de tal forma y modo que no pueda prestar servicios a terceros". Y añade que el asesoramiento se realizaba de forma "estrecha con Presidencia" hasta el punto de "transgredir muchas veces las confidencias y favores de lo profesional a lo personal".

Además, Negreira daba al Barça un plazo de "10 días hábiles" para abonar esa deuda al "entender que este impago obedece a algún tipo de error administrativo". El vicepresidente del CTA advertía que "confiaba en que se resolviera felizmente en bien de todas las partes" y añadía que "en caso contrario, la actitud del FC Barcelona y en especial la del Sr. Bartomeu será incomprensible, lo que le causaría una profunda decepción después de tantos años de relación, de tantos favores prestados, de tantas confidencias compartidas". Para concluir el burofax con una amenaza velada en la que exigía el pago de la deuda para evitar "males mayores y actuaciones nada deseables para ambas partes".

Mensaje 2, burofax a finales de 2018

Posteriormente hay un segundo burofax, también de 2018, en el que el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros amenaza abiertamente al Barcelona cuando cesaron los pagos a su empresa. Negreira advierte a Bartomeu contar "todo aquello que conozco y puedo acreditar y que contextualiza perfectamente el escenario en el que me he movido y relacionado con usted y con los anteriores presidentes. Si no hay acuerdo, saldrán todas las irregularidades".

Además el dirigente arbitral apunta: "Mi sorpresa ha sido mayúscula. Después de todo este tiempo juntos, me lo tomo como un insulto personal absolutamente injustificado. Tengo la firme intención de cursar denuncia ante los juzgados, lo que seguro que acarreará consecuencias negativas. Hasta ahora no he iniciado esas actuaciones para, justamente, evitar graves consecuencias, albergando la esperanza de llegar a un debido entendimiento con mi pretensión. No creo que otro escándalo favorezca al club".

Mensaje 3, ofrecimiento en 2020

Dos años después de romper su vinculación con los azulgranas tras no recibir más pagos, Negreira volvió a enviar un mensaje al club en 2020. En esta ocasión se trataba de un mensaje para recuperar la relación entre su empresa y el Fútbol Club Barcelona, ofreciéndose para echar una mano con el VAR. "Puedo ayudaros con el VAR. Conmigo os habría ido mejor".

El ofrecimiento de Negreira se produjo en un contexto muy especial, coincidiendo con el momento en el que las competiciones deportivas pararon como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Aquella temporada el Real Madrid se proclamó campeón de Liga con el Barça segundo a cinco puntos de distancia. Un título que en la Ciudad Condal se achacó a decisiones arbitrales favorables a los blancos.

El Barcelona prefirió no atender el ofrecimiento de quien ya no era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, especialmente tras las repetidas amenazas que profirió contra Bartomeu y el club dos años antes.