El director y presentador del programa nocturno 'El Chiringuito' y del informativo deportivo de mediodía 'Jugones', Josep Pedrerol, da su opinión sobre las declaraciones de Xavi Hernández en las que dijo que los "peores días de su vida" los ha pasado como entrenador de Barça. "¿Xavi no sabía lo que era la presión?", "¿Jugar en el mejor Barça de la historia no suponía presión? ¿Jugar en la selección española no suponía presión?", se pregunta Pedrerol en su análisis.

Estos son algunos de los titulares de su análisis: "Me sorprendieron mucho las palabras de Xavi diciendo que los peores días de su vida los ha pasado como entrenador del Barça. Y yo me pregunto, ¿Xavi no sabía lo que era la presión?"

"Entiendo que las críticas siempre son difíciles de asumir y que lo que más fastidia es que le afecte a tu familia. Lo puedo entender, ¿pero ha sido Xavi muy criticado?"

"El balance de Xavi no ha sido bueno, pero hay esperanza. Sabe lo que quiere, sabe lo que busca y eso es importante. Recuperar el ADN, el del juego bonito, el del juego brillante con éxitos que no se han alcanzado todavía"

"Ser jugador es una historia distinta. El jugador vive en una burbuja. Ser entrenador es mucho más complicado y Xavi está viviendo eso, pero no hay motivos para quejarse"

"Xavi está siendo muy cuidado por la prensa en Barcelona. Se le respeta, se le valora y se le admira. También por la afición y por Laporta, que le está planteando ya la renovación"