No es habitual ver a Carlo Ancelotti pensarse una respuesta. Su naturalidad le lleva a responder sin dilación las preguntas en la sala de prensa. Pero cuando Fernando Burgos, periodista con el que mantiene buena relación, le preguntó en la previa del partido del Real Madrid ante el Liverpool por unas declaraciones de Eden Hazard en las que confirmaba que no hablaba con Ancelotti, el técnico sonrío y se tomó unos segundos antes de responder. No quería dejar en mal lugar al belga, pero tampoco quería maquillar una realidad innegable: no cuenta con él.

"Ha sido muy honesto, no hablamos mucho y es la verdad. Muchas veces es una cuestión de carácter, te encuentras mejor hablando con una persona que con otra. Esto no es lo más importante, para mí es que, aunque no hablemos mucho y no juegue, me respete. Esto lo valoro mucho y yo respeto a Hazard de la misma manera. Si no juega mucho es porque hay mucha competencia. En su posición hay un jugador que está aportando mucho y es Vinicius". Más incómodo se mostró cuando le preguntaron si contaría con él la próxima temporada. Ahí sacó su lado más político: "Para el próximo año yo cuento con los jugadores que me pone el club a disposición".

Números ridículos

La realidad es que Eden Hazard no cuenta para Ancelotti. El belga no pisa el césped desde el 3 de enero, día en que jugó 67 minutos ante el Cacereño en Copa. Más alarmante es la estadística en Liga, donde hay que irse hasta el 11 de septiembre, en la jornada quinta ante el Mallorca, o en Champions, donde no juega desde el 25 de octubre, noche en la que disputó 14 minutos ante el Leipzig. Hazard suma esta temporada 296 minutos en 7 partidos acumulando un gol, en Champions en Celtic Park, y una asistencia, ese mismo partido el 6 de septiembre en lo que parecía un ilusionante arranque de temporada. Nada más lejos de la realidad.

Hazard fue un capricho de Zinedine Zidane. El francés recomendó su contratación cuando era jugador del Lille, antes de fichar por el Chelsea. Entonces Zizou ni siquiera era técnico del Real Madrid. Y la petición se repitió cuando Zidane se hizo cargo del equipo en los años 2016, 2017 y 2018, los años del glorioso triplete de la Champions.

Las dudas de Florentino

Pero el belga no era jugador del gusto de Florentino Pérez, ni por coste económico ni por perfil mediático ni por las referencias que llegaron al Bernabéu. Los informes, cuando los blancos sondearon su contratación, hablaban de un jugador que llegaba pasado de peso a la pretemporada, un futbolista perezoso en el aspecto físico y un jugador que alcanza su pico de forma hasta que aflora la primavera, momento clave de la temporada. Un genio y al tiempo un vago.

El 31 de mayo de 2018 comunicó su marcha del Real Madrid Zinedine Zidane, dejando en shock al club. Pero no hizo falta esperar mucho porque 284 días después, el 11 de marzo de 2019, Zizou regresaba al Bernabéu tras recibir una llamada de Florentino Pérez pidiéndole que volviera a hacerse cargo de la plantilla. El francés accedió, pero a cambio se cobró el favor exigiendo en verano el fichaje de un jugador por el que había peleado sin éxito en temporadas anteriores, Eden Hazard.

El 7 de junio de 2019 se anunció la contratación de Hazard por el Madrid para las próximas cinco temporadas. Eden fue presentado el 13 de junio frente a 50.000 espectadores en el estadio Bernabéu. El coste de la operación superaba los 100 millones de traspaso, debido a las diferentes variables del contrato, algunas muy asequibles y otras muy optimistas, como la cláusula que se activaba si ganaba el Balón de Oro. Zidane ya tenía a Hazard. Junto a él llegaron ese verano dos jóvenes brasileños, Militao (21 años) y Rodrygo (18), un delantero semidesconocido por el que apostaba el club pagando 60 millones, Jovic, y un lateral francés con el que Zizou blindaría la defensa, Ferland Mendy.

La 'resurrección' de Hazard

Pasaron las temporadas y la falta de compromiso de Hazard, que confirmó las sospechas y llegó pasado de peso cada pretemporada, se sumaron a una racha de lesiones que le fueron arrinconando en el vestuario. No sirvió que Florentino levantase el teléfono para llamar a los medios de comunicación afines y que estos vendieran cada temporada la 'resurrección' del belga. "Llega como un avión", "sus compañeros alucinan con él", "es la mejor versión de Hazard"... Todo ello se podía leer verano tras verano, enero tras enero...

Pero la verdad es tenaz y el belga se fue diluyendo a la misma velocidad que crecía su salario progresivo en el Real Madrid hasta llegar a los 23,162,880 euros brutos que cobra esta temporada. Y aún le queda una más. Un futbolista que no da problemas en el vestuario y del que grupo tiene buen concepto más allá de lo futbolístico.

14 millones por gol

Advertía en la entrevista que concedía al medio belga RTBF que pese a no hablarse con Ancelotti su intención es cumplir el contrato y quedarse un año más en el contrato. Florentino ha tratado de sacárselo de encima en los anteriores mercados, pero ya es asumido resignado que el belga cumplirá lo firmado. El fichaje más ruinoso de la historia del Real Madrid, un capricho de Zidane por el que el Real Madrid ha pagado 14,2 millones de euros por cada uno de los siete goles que ha marcado con la camiseta blanca. El nuevo Messi se ha terminado convirtiendo en el nuevo Bale, por la forma en que va salir de un vestuario. Un fiasco millonario.