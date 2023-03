Marca goles desde que tiene uso de razón. Es comprensible, por tanto, que Erling Haaland piense: “Mi superpoder es marcar goles”. Lo dijo el martes por la noche, después de anotar cinco tantos en el festival demoledor que lideró con el Manchester City frente al Leipzig. No fue un momento de euforia por juntarse en el exclusivo y reducidísimo elenco de futbolistas que han firmado un repóker goleador en la Champions. Son tres. El primero en conseguirlo fue Lionel Messi, con el Barça, ante el Bayer Leverkusen (7-1) el 7 de marzo de 2012, en la vuelta de los octavos de final. El segundo igualó el mérito el 21 de octubre de 2014. El único que no tiene superpoderes. Luiz Adriano con el Shakhtar Donetz se los endosó al Bate Borisov, en la fase de grupos, pero fuera de casa (0-7). El tercero ha sido Haaland. Ha tardado hasta 2023. Pero es el más joven y el que más pronto lo ha logrado.

A los 22 años. Tiene el camino expedito para batir todos los récords de la competición. De momento, es el más joven en haber sumado 30 goles (son 33) y el más rápido en anotarlos: en solo 25 partidos. Ruud van Nistelrooy, la primera referencia, necesitó 34 partidos. Tal vez sea más demostrativa la comparación con Messi, que necesitó 48 encuentros para anotar las tres decenas. Cristiano Ronaldo tardó 74 partidos. Cristiano, con 141 tantos (en 187 partidos) y Messi, con 129 (en 162), son los máximos goleadores de la historia. Haaland está a punto de entrar en los 30 primeros. Luiz Adriano se quedó en el puesto 64. Haaland marcó el primer gol en la Champions el 17 de septiembre de 2019 con el Salzburgo ante el Genk. Y el segundo. Y el tercero. Sí, un triplete en el estreno europeo, y un total de ocho goles en los cinco primeros encuentros.

La fabulosa producción de Haaland impidió que no llegara a cumplir el primer año de los cinco que firmó con el Salzburgo, que había detectado los superpoderes de ese chaval que había marcado en su debut liguero (tardó 7 minutos) y copero (tardó 16) con el Molde a los 16 años. El Dortmund se lo llevó a Alemania y el verano pasado lo contrató el City. “No me ficharon para ganar la Premier. Ya saben ganarla sin mí. Estoy aquí para ayudar a ganar la Champions”, explicó Haaland, feliz con el balón del nuevo triplete que coleccionó. Ansiaba alcanzar los seis y convertirse en único. Pep Guardiola le cambió casi inmediatamente después del quinto en el minuto 63. “Erling es muy, muy joven y esto debe ser un motivo extra para algún día superar el récord que tiene Leo”, adujo Guardiola. “Si logra este hito a los 22 o 23 años, le va a aburrir la vida, no tendría un objetivo que alcanzar en el futuro”, bromeó el técnico.