La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció ayer que se personará para ejercer la acusación en el proceso judicial abierto por el caso Negreira. Tomó esta decisión ayer, un día después de que fuera admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona la denuncia de la Fiscalía por presunta corrupción en el ámbito deportivo por los pagos del Barcelona el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.

La entidad que dirige Luis Rubiales también denunciará a Albert Soler, exejecutivo del club, según adelantó El Español y ha podido confirmar El Periódico de España, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN. En una comparecencia reciente, el secretario general federativo, Andreu Camps, aseguró que “alguien con responsabilidades gubernamentales pudo tener conocimiento de los hechos” sin denunciarlos. En voz alta, no citaron a Soler, que fue director general del Consejo Superior de Deportes hasta el pasado mes de enero, pero sí le señalaban a él a micrófono cerrado. Tras la denuncia de la Fiscalía contra el exalto cargo, la Federación considera que hay motivos más que sobrados para presentar una denuncia contra él.

En estos momentos, la jueza solo ha admitido como acusación popular en el caso Negreira a LaLiga y al árbitro catalán Xavier Estrada Fernández. En los próximos días, deberá decidir sobre las nuevas personaciones. En este mismo sentido, está previsto que hoy comparezcan en la causa con abogado y procurador algunas de la personas vinculadas con el Barça que figuran en la denuncia de la Fiscalía: el expresidente del club Sandro Rosell y los exejecutivos Óscar Grau y Albert Soler. El defensor de Josep Maria Bartomeu, por su parte, todavía no lo tiene decidido.

Testigos citados

Entre las personas que requiere la Fiscalía que sean citadas a declarar como testigos hay una de suma importancia para el proceso judicial y es una funcionaria de la Delegación de Hacienda en Cataluña que deberá explicar la inspección fiscal a la que fue sometido el Barça y que originó que se descubrieran los pagos a Enríquez Negreira ahora bajo sospechas. El resto de los testigos son: las dos personas que sacaban en efectivo fondos para el exdirigente arbitral, el hijo de este, Javier Enríquez Romero; los expresidentes Joan Gaspart y Joan Laporta; los entrenadores Luis Enrique y Ernesto Valverde; Pere Lluis Mellado, exdirector del área legal; Pep Segura Rius, exmanager de fútbol del Barça, y el expresidente de la Comisión Gestora de la entidad azulgrana Carles Tusquets.

La vinculación de las empresas de Enríquez Negreira con el Barcelona datan de 2001. Fue entonces cuando el Barcelona comenzó a pagar por esos informes arbitrales de manera documentada. Hay fuentes que aseguran que la colaboración había comenzado antes, concretamente durante la presidencia de Josep Lluis Núñez, sin embargo este punto no ha sido confirmado. Los primeros pagos se producen en 2001 cuando el presidente era Joan Gaspart.

Era la temporada 2001-02 y el club azulgrana le pagó al exdirigente colegial, más concretamente a la empresa Dasnil 95, algo más de 135.000 euros. Sin embargo, no hubo continuidad en los pagos según refleja la documentación a la que ha tenido acceso Football Leaks y recogida por el diario Marca. En el último año de Gaspart en la presidencia tampoco se pagó nada a Enríquez Negreira.

Al principio de la era Laporta esa fue la tónica, pero la situación cambio en la temporada 2005-06, cuando vuelven a reanudarse los desembolsos. En esa temporada se le pagaron 152.000 euros y Negreira siguió facturando durante todo el primer mandato del actual presidente.

La denuncia de la fiscalía expone que desde el 2001 hasta el 2018, cuando Bartomeu ordenó que se dejara de pagar, se abonaron a las empresas de Enríquez Negreira hasta 7,3 millones de euros, aunque el juzgado, en principio, investigará los fondos abonados desde el 2011 o finales del 2010, es decir, unos cinco millones de euros. Por lo tanto, en los mandatos de Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

Infantino: “No es bueno para el fútbol, nos preocupa”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reconoció ayer que le preocupa la situación generada por el caso Negreira en España y dijo que “no es bueno para el fútbol” y que hay que “analizar lo que pasó para ver cómo se puede solucionar”. “Por supuesto que observo todo lo que pasa en selecciones y clubs y cuando hay situaciones negativas nos preocupa, porque los conjuntos, sobre todo los grandes, hacen mucho por el fútbol, no solo por la ciudad o en el país sino en el mundo entero. Somos todos humanos, cometemos errores y se va a analizar, por ejemplo en España, lo que pasó para ver cómo se puede solucionar”, señaló durante la rueda de prensa posterior a su reelección como presidente de la FIFA, en el congreso celebrado por el organismo en Kigali (Ruanda). “Hemos tenido crisis en varios países, en Italia también con grandes clubs involucrados. No es bueno para el fútbol, tenemos que operar todos dando un impulso positivo, si es posible, porque no sirve hacer crecer la animosidad. Es más importante comprender y encontrar soluciones”, añadió el dirigente suizo tras darse un baño de masas, dado que fue reelegido hasta 2027 por aclamación. Antes de su reelección para el cargo que ocupa desde hace siete años, Infantino repasó logros del último cuatrienio, como la celebración de “los mejores mundiales de la historia, tanto femenino como masculino”, junto a las cifras de 5.000 millones de espectadores en todo el mundo y 3.000 millones de aficionados en todos los estadios en Catar 2022 y los 1.200 millones de espectadores en Francia 2019. “En Catar los estadios fueron excelentes, la infraestructura perfecta, cero incidentes. Alguno podría decir que fue porque la gente no bebía alcohol, no se sabe, pero fue un torneo muy pacífico. Asumimos nuestra responsabilidad con cuestiones de derechos humanos y el legado que dejamos en Catar”, afirmó.