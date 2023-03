Menos de 24 horas de ganar en Manlleu en la última jornada de la Liga Europea, el Deportivo Liceo jugó en Voltregá un partido atrasado de la OK Liga Iberdrola que saldó con un empate. Reparto de puntos que no satisface a ninguna porque las verdiblancas, sextas, dejan escapar a algunos de sus rivales directos. Las coruñesas, que no pudieron contar con su entrenador Stanis García, en casa por asuntos personales, se adelantaron en el marcador al filo del descanso gracias a Marlena Rubio. Berta Ferrán igualó en la segunda parte en la que Ariadna Escalas —sustituyó en la portería a Viky Caretta— detuvo hasta tres faltas directas y Alba Garrote falló otra.