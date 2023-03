Bojan Krkic debutó en el Barça con 17 años. Quince años después, cuelga las botas con 32 tras una carrera que le ha llevado a estar doce años en el extranjero y en la que ha vestido once camisetas distintas, entre ellas las de la selecció catalana y la selección española.

El canterano, que llegó al club con solo ocho años, ha dicho adiós "en casa, junto a mi segunda familia, el Barça", ha asegurado en un acto presentado por el periodista Albert Om, y al que han asistido, entre otros, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, además de Gerard Piqué, sus padres, Maria Lluïsa y Bojan, amigos de toda la vida...

"Con mucho orgullo quiero anunciar que acaba una etapa, la etapa de jugador profesional de fútbol, en la que me siento infinitamente agradecido por todo lo vivido", arrancó el ya ex futbolista, que, eso sí, anunció que jugará un último partido de despedida con la camiseta de la Selección en junio.

"La vida son etapas. Uno tien que ser honesto con uno mismo y realista, siento desde hace tiempo que mi momento había llegado y estoy aquí para comunicar que pongo punto y final a mi etapa", siguio Bojan, que tuvo palabras de agradecimiento hacia todos los que han formado parte de su carrera y han estado a su lado siempre. Tuvo palabras especiales hacia "Mis padres, lógicamente. Mi padre, si no hubiera sido por él, por esa valentía de venir de otro país, de dejar a su familia, de venir aquí por el fútbol y construir una familia... De apostar por mi madre (y de aquí salí yo). Es una persona que siempre he admirado mucho y me ha dado toda la fuerza que he tenido. Y a mi madre, que ya desde muy joven, cuando era un niño, renunció a la plaza de enfermera para estar a lado de su hijo".

Rijkaard, el mejor entrenador

Bojan ha jugado en nueve clubs distintos y dos selecciones diferentes. De todos los técnicos con los que ha trabajado se queda, especialmente, con uno, Frank Rijkaard: "Sin duda es el que más me ha marcado. Hasta el día de hoy. Siempre he dicho que no solo me dio la oportunidad, sino también la continuidad. Demostró confianza a un chico de 17 años, era una apuesta. Luego he tenido entrenadores que han sido los mejores futbolísticamente, pero sin él es obvio que esto no hubiera sido posible".

Bojan reconocía que "no son fáciles de tomar estas decisiones, pero sí que es verdad que llevaba doce años fuera de casa a nivel profesional. Me siento muy realizado, también personalmente. Sentía que era el momento de estar a lado de los míos y de disfrutar de cosas que no he podido hacer estos años".

¿Espina clavada? ¿Sueño por cumplir?

El ya ex futbolista, a lo largo de su dilatada carrera, se siente más que satisfecho: "Pienso en lo que he hecho y en lo que ha costado hacerlo. Me quedo con todo lo vivido y lo que me ha costado lograrlo. Realmente costó superar muchos miedos que te vas creando. Me costó mucho llegar aquí y la etapa de marcharme del Barça fue muy dolorosa, pero encontré un mundo fantástico, donde aprendes idiomas, conoces a gente y valoras todo lo que uno va viviendo".

Regreso al Barça

El de Linyola tiene muchos planes y la gran mayoría relacionados con el fútbol: "Estos últimos años me he estado formando, más en la gestión deportiva. Me siento preparado para iniciar una nueva etapa con ilusión, con ganas de formar parte de un club, en la parte de la dirección deportiva y, sobre todo, en la parte más humana de los jugadores, sabiendo cómo vivimos, las dificultades que tenemos…".

Obviamente, el Barça sigue siendo el mejor lugar posible para seguir su carrera profesional, ahora ya lejos de los terrenos de juego: "El sentimiento hacia el Barçaa es muy profundo. Es familia, es el sitio donde me he formado como jugador y persona y, lógicamente, formar parte de él, ayudarle, hacer que sea cada día más grande y que esté donde merece, me haría muy feliz". Y es que de aquel niño que empezó a jugar a fútbol queda "la ilusión, la ambición... Ahora que he empezado una nueva etapa, quiero hacer cosas nuevas y comenzar una nueva".