Nacho ha vuelto a la Roja tras cinco años. El madridista se cayó de las listas de Luis Enrique a raíz de una derrota ante Inglaterra (2-3) en 2018. Admite que ha vivido “una situación complicada”, pero se ha repuesto: “He trabajado para venir aquí, estoy mejores años de mi carrera y no era fácil. Con Luis Enrique, por otros motivos, dejé de venir, es fútbol y es cuestión de gustos”.

Sobre estos motivos, aclaró que “son deportivos, que yo sepa. Nunca he hablado con Luis Enrique cuando no he venido. No me gusta estar en líos, tenía la esperanza de volver, pero es algo en lo que no me puedo meter. Estuve a gusto con él y quizás en un futuro coincidamos”.

Sobre De la Fuente, afirmó que “es muy cariñoso, cercano, me habían comentado como era y no se han equivocado. Es muy del perfil de Ancelotti, que te da cariño y confianza”.

Nacho fue preguntado por el Barça y por Gavi: “Es buen chaval y no hemos hablado de los clásicos. Hay patadas, tarjeta, roces... Es fútbol y no hay que darle más vueltas”. Del gol anulado a Asensio por fuera de juego dijo: “Hay que conseguir que con la tecnología no haya polémica, jugadas milimétricas, que hacen dudar. No queremos dudar del sistema. Es un paso adelante. Lo pusimos para evitar polémicas”.