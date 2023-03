Alex Craninx (Málaga, 1995) es una mezcla de acentos: tanto futbolísticos como lingüísticos. Nació en Andalucía, pero sus padres son belgas y fue internacional con las categorías inferiores de los diables rouges. Con 14 años, el Real Madrid le echó el lazo para su cantera. Fue quemando etapas y llegó a entrar en las convocatorias del primer equipo blanco que dirigía Zidane. Se fue de Valdebebas, donde coincidió con Odegaard, quien le asesoró para irse al Molde noruego. Allí triunfó, consiguiendo dos ligas además de una copa, y durante varios meses compartió vestuario con Haaland.

Pocos como él tienen el derecho de hablar sobre la selección de Noruega, contra la que se estrena la España de Luis de la Fuente. "El fútbol noruego vive un momento único gracias a las superestrellas que están saliendo, como Erling Haaland (City), Martin Odegaard (Arsenal), Fredrik Aursnes (Benfica), Marcus Pedersen (Feyenoord), Alexander Sorloth (Real Sociedad)... Cada día hay más jugadores dando un paso hacia el extranjero y dejándose ver", relata el meta, actualmente en el Fuenlabrada de Primera RFEF.

Haaland, una estrella que el Molde crio

"Regresé porque llevaba cinco años fuera. Tuve un par de lesiones que me cortaron la proyección. No quería estar más lejos de mi familia, como me sucedió durante el coronavirus, que estuve un año sin verlos. Estoy fase de reencontrarme conmigo mismo y volver a jugar con confianza", relata el portero de 1,97, que logró hacerse con la titularidad en el Molde, con el que disputó Europa League, y que fue el trampolín para el que a día de hoy es "el mejor 9 del mundo y así lo acreditan sus números".

"Ya se le veía potencial, aunque no tanto como lo que está demostrando. Todo cambia rápido, pero ninguno tiene su ansia de marcar. Era muy alto y tenía muchas lesiones de espaldas. Lo cuidaron mucho, con un programa individual. El Molde fue clave para lo que es hoy en día", explica Craninx desde la madurez de lo vivido. Siendo un adolescente pasó a formar parte del Real Madrid, donde coincidió con otro de los baluartes de Noruega, Martin Odegaard, una de las grandes apuestas de futuro de los blancos que no logró cuajar.

Odegaard, el nuevo líder del Arsenal

Ahora es líder y enseña del Arsenal de Mikel Arteta que puede ganar una Premier 19 años después. "Odegaard ha encontrado su contexto ideal. Está asentado y con confianza. Él es una persona tranquila y normal, por lo que me alegro de que le vaya bien. Es otro futbolista que ha tenido que ir de lado a lado hasta poder triunfar", indica Craninx sobre un jugador que terminó yéndose del Real Madrid, "el mejor club del mundo, donde solo juegan aquellos tocados por una varita".

Además de la magia, "depende un poco de la suerte y estar en el momento adecuado, lo más importante en el fútbol hoy en día", reflexiona el guardameta, que decidió marcharse él de la disciplina madridista justo un día antes de empezar la gira estival por EEUU para la que había sido convocado.

Haaland y Odegaard: la mejor generación

"Forcé mi salida al Sparta de Rotterdam, por consejo de las personas que me asesoraban en aquel momento. Tenía dos años de contrato. No tuve la mejor adaptación y no salieron las cosas", explica, con la distancia y el tiempo debidos, pero con el orgullo de haber convencido a Zidane, tanto en el Castilla como en el primer equipo, para el que lo convocó a causa de la lesión de Keylor Navas.

"Estuve siete años. Cuando me fui, pensé: '¿qué acabo de hacer?' Si tengo que darle un consejo a un niño de la cantera del Real Madrid, es que tenga paciencia. Porque tú no te vas, te echan. Es mejor aguantar. Siempre tendrás alguna salida y seguirás formándote. Hay que luchar contra las ganas y la ansiedad de querer triunfar", explica en una lección de vida aplicable a la "mejor generación que está construyendo Noruega", articulada a través de Haaland, Odegaard y otros valores al alza que esperan alzar el listón de una selección que se ha clasificado tres veces para un Mundial (1938, 1994 y 1998) y solo en una ocasión ha estado en una Eurocopa.

España 0 - 1 Noruega en la Euro 2000

Fue en la del 2000, donde los Flo, Carew, Eggen y compañía vencieron a la selección dirigida por Camacho con un solitario tanto de Iversen. Otra ausencia en el partido de Málaga, además de la de Haaland, es la del delantero Joshua King, autor de los dos tantos en los dos precedentes más cercanos de Noruega contra España. Fueron en la clasificación para la Euro 2021. Los nórdicos lograron un empate en casa (1-1) y cayeron 2-1 en España.

En la fase para Alemania 2024, ambas selecciones vuelven a verse las caras con el objetivo de ser las dos primeras (plaza directa para el torneo) de un grupo en el que también está la Georgia de Kvaratskhelia (Nápoles), uno de los hombres de moda del fútbol europeo, junto a Escocia y Chipre. "Estará reñido. España está en un cambio de ciclo donde todo es nuevo y Noruega tiene una generación con nombres top línea por línea. Un grupo muy bueno que se ha trabajado desde la cantera, donde se siguen haciendo esfuerzos para estar en la primera línea europea", sentencia Craninx, el español que triunfó en territorio nórdico.