El técnico italiano Carlo Ancelotti se retractó de sus palabras y reculó en que el fin de su carrera se produzca en el Real Madrid, con el que mostró su deseo de cumplir el año de contrato restante, aunque se abrió la puerta a la selección brasileña confesando que "le encanta" el interés y que le hace "ilusión" el proyecto.

"Si la realidad es que una selección como Brasil me quiere, eso me encanta y me da mucha ilusión. Después hay que respetar las cosas hechas como un contrato que quiero cumplir", manifestó Ancelotti este sábado en rueda de prensa.

Incluso Ancelotti reconoció que está abierto a sentarse con el presidente de la Federación brasileña, Ednaldo Rodrigues, en un próximo viaje que realizará a Madrid. "No conozco al presidente de la Federación brasileña, si quiero hablar conmigo me encantaría encontrarlo y saludarlo", dijo.

Pese a que el técnico italiano anunció hace meses que cuando se acabase su segunda etapa en el Real Madrid se produciría el final de su carrera, los acontecimientos le han hecho cambiar de opinión. "No, vamos a ver", respondió cuando fue preguntado si mantenía lo dicho.

Su primer deseo

Pese al guiño realizado a Brasil, Ancelotti insistió que su primera opción es seguir en el Real Madrid, cumplir el contrato que tiene firmado hasta el 30 de junio de 2024 e insistió en que es feliz sintiendo el cariño de Florentino Pérez, presidente del club, y de sus jugadores.

"No me sorprenden los rumores que, por cierto, no me preocupan. Lo que me preocupa es cumplir con este club. Todo está bastante claro, yo sigo aquí hasta que el Real Madrid me permita seguir", afirmó.

"Creo que estamos muy bien con el club, noto mucho cariño del presidente, de la afición, los jugadores... el ambiente está muy tranquilo a mi alrededor y yo también lo estoy. Tenemos dos meses para intentar ganar algunos títulos y después, ojalá se pueda seguir", añadió.

Las declaraciones de jugadores brasileños, como algún jugador suyo como Rodrygo Goes deseando que se convierta en seleccionador de Brasil, no descentran a Carlo: "Cada uno puede opinar lo que quiera en este mundo y después está la realidad, que en mi caso es bastante sencilla".

"Tengo contrato y quiero cumplirlo, no porque esté escrito sino porque me gusta el Real Madrid. Todo lo que pueda pasar después de que termine mi contrato es el futuro y nadie lo conoce", sentenció.