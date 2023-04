El Concello abrió ayer el plazo de inscripción para la Bajada Popular Cross San Pedro de Visma, segunda prueba del circuito Coruña Corre que tendrá lugar el próximo 7 de mayo. El recorrido tendrá una longitud de 6.490 metros, con salida y meta situadas en el cruce entre las calles San Pedro de Visma y Aguillón, en los alrededores del centro cívico del barrio. La distancia bajará para otras categorías, con 2.300 metros para sub 18 y sub 1; 1.600 para sub 14 y 800 metros para sub 12 y sub 10 y solo 110 metros para los más pequeños. La inscripción seguirá abierta hasta el domingo 30 de abril a las 23.59 horas, con una cuota de 3 euros más otros dos por el chip.