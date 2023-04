El jugador del Real Betis Joaquín Sánchez confesó ayer que es “difícil” desprenderse del club verdiblanco, su “vida entera”, después de anunciar su retirada profesional tras 23 temporadas en la élite, asegurando que se marcha “con la tranquilidad” de que cumplió con su “deber”, tras una decisión “meditada”, “clara” y “en firme” en la que no tuvo influencia el apartado físico. El futbolista echó “la vista atrás” para darse cuenta “de que no fue fácil” en el inicio. “Tuve suerte cuando Fernando Vázquez me llamó para incorporarme a la primera plantilla. Recuerdo ese momento como si fuera ayer, llamé a mi padre para decirle que ya era jugador del mejor equipo del mundo, el Real Betis Balompié”, recordó emocionado el jugador sobre esa llamada del exentrenador del Deportivo.

El capitán verdiblanco, de 41 años, estuvo acompañado en su despedida por sus compañeros de la primera plantilla; el técnico Manuel Pellegrini; el presidente de la entidad, Ángel Haro; el vicepresidente, López Catalán; el CEO, Ramón Alarcón, y gran parte del consejo de administración, además de leyendas del club como Rafael Gordillo y su familia.