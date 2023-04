El expresidente del Deportivo y exembajador de LaLiga Augusto César Lendoiro entiende que el Barcelona y su dirigente, Joan Laporta, se han “equivocado de dirección” en las explicaciones sobre el caso Negreira.

Laporta compareció públicamente esta semana y Lendoiro, en un artículo que remitió a EFE, opina que sus argumentos fueron “elegidos por un cualificado enemigo”. “Apagar ese incendio en el que se había convertido el caso me parecía imposible, pero lo que nunca me pude imaginar es que mi amigo Laporta, del que admiro muchas virtudes, no se le ocurriese, a él o al estratega, otra cosa que no solo echarle leña al fuego, sino también bidones de gasolina”, afirma Lendoiro.