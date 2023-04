“Volveré a estudiar. De la petanca no se puede vivir”. Esta frase, pronunciada por el deportista José Gómez en una entrevista con La Verdad, alcanzó la categoría de ‘meme’ en 2010 cuando ni siquiera se utilizaba ese término de la cultura digital. La cita causó sorna, fruto del desconocimiento de un deporte minoritario del que sí se puede vivir. Así lo demuestra Jesús Escacho, un joven zaragozano que a sus 21 años es campeón mundial senior y vive del deporte que empezó a practicar con 14.

¿Qué es lo que ha permitido a Escacho la completa profesionalización? “Este año he conseguido un patrocinador de mi tierra, Patatas Gómez, y gracias a eso vivo de la petanca. Nadie lo ha logrado en nuestro país”, comenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, con el mismo orgullo con el que Eduardo Ramos, director comercial de Patatas Gómez, comparte cómo fructificó el acuerdo: "En nuestra empresa tenemos un firme compromiso con los deportes minoritarios y Jesús representa nuestros valores de compañerismo, implicación y honestidad, además de ser un deportista aragonés".

Patatas Gómez lo hizo posible

Esta compañía del sector agroalimentario tiene un volumen de comercialización que va a superar las 80.000 toneladas y que tiene 50 millones de facturación. Datos que aporta Ramos, transparente también en el acuerdo al que llegó con Escacho después de hablar en redes sociales con el deportista, al que conocía por ser de su mismo barrio y con el que negoció personalmente.

"En enero firmamos el acuerdo de patrocinio más importante de la historia de la petanca, por el que invertiremos 100.000 euros en los próximos cuatro años para que Jesús pueda seguir en la élite y ampliando su enorme palmarés, donde se cuentan campeonatos de España, de Europa y mundiales que lo posicionan en el 'top 5' de los profesionales de la petanca", explica el director comercial.

Forma parte de la generación de una empresa familiar que también es el principal patrocinador del Patatas Gómez Sala 2012, un equipo de fútbol sala con una cantera de 10 equipos. "De no ser por nuestra empresa, hoy en día Jesús tendría muy difícil compaginar su vida laboral y profesional", insiste Ramos, algo que corrobora Escacho. El campeón mundial recuerda que esta disciplina es “cara, porque unas bolas buenas valen entre 120 y 300 euros”, aunque él tiene a Obut como espónsor técnico.

La petanca se echa por TV

Otra firma importante, Toro, se ha asociado con Sara Díaz, quien como Escacho se proclamó campeona del mundo en Dinamarca el año pasado. La canaria se coronó en dupletas (dos jugadores) junto a Aure Blázquez mientras que el aragonés reinó en categoría individual absoluta. Ambos añaden a la libreta de costes de la temporada los desplazamientos. Díaz le une la ingeniería para coger días libres en la empresa de transportes de Bilbao donde trabaja.

Existen diferencias entre hombres y mujeres a la hora de los premios y remuneraciones que reciben. Sucede en la mayoría de deportes y se agudiza en los minoritarios. “Yo, por ser campeona, me he llevado por una foto que puedo hacerme con el móvil, un peluche, una camiseta o un cheque de 100 euros. Las federaciones, en ese sentido, deberían pensar más en los jugadores, sobre todo de cara a su motivación”, defiende Díaz en la previa al Open Internacional de Madrid, disputado el pasado fin de semana y retransmitido por LaLigaSports TV, plataforma OTT donde se emite la liga LEB (baloncesto), Asobal (balonmano) o LNFS (fútbol sala).

“Es la segunda disciplina con más seguimiento”, explica Antonio Pérez Arcas, presidente de la Federación de Petanca. Ante la demanda de algunos atletas para que lo recaudado con este acuerdo redunde más en ellos, alude al esfuerzo de la entidad para organizar los diferentes torneos nacionales e internacionales de los que España ha sido sede. “La licencia vale 40 euros, cuando en otros deportes no baja de 200”, insiste.

"No es un deporte para viejos"

Cuando se le pregunta sobre las diferencias de premios entre hombres y mujeres, Arcas alude a una cuestión estructural. “En los comités, tenemos igualdad, pero al haber menos licencias de mujeres, los organizadores también ingresan menos por inscripciones. No puede haber los mismos premios, porque no hay los mismos equipos. Cuando se equiparen, estoy seguro de que se igualarán”, ambiciona, insistiendo en la singularidad de Escacho, al que un patrocinador como Patatas Gómez le permite vivir de la petanca.

Algo que sí pasa en mayor medida en Francia, el origen de este deporte, que tiene como máximo exponente a Dylan Rocher. “Él puede ganar 100.000 euros al año o más”, asegura Escacho. Pero incluso el múltiple campeón del mundo galo, al que apodaron como el ‘Zidane de los boliches’, compatibilizaba sus éxitos con su trabajo en el ayuntamiento de Draguignan, al sur de Francia, porque en su agenda hay campeonatos en Tailandia, Nueva York o los territorios de ultramar galos que requieren una gran inversión.

A esto hay que sumarle el enorme desgaste que implica la petanca. "No es un deporte para viejos, es un deporte que provoca un gran desgaste mental. Necesitas una extrema concentración en los lanzamientos, en saber cuántas bolas quedan, para analizar al contrario, las condiciones climatológicas (la mayoría de los torneos son en abierto)", explica Sara Díaz, quien ha tenido que recurrir a un psicólogo para sobrellevar las competiciones.

Cientos de horas

"Estás muchas horas de pie. Tienes que demostrarlo todo en apenas un día y medio. Si pierdes una partida, estás fuera. Y al día siguiente suena la alarma a las 7 de la mañana para ir a trabajar", reflexiona. Tanto Escacho como Díaz tienen parejas que también han practicado la petanca. "Él me dice: 'te vas a saturar, relájate, olvídate...'. Es mi mayor apoyo, junto a mi familia", cuenta la campeona. "Si yo no hubiera estado con una 'petanquera', seguramente me habría dejado", recalca el profesional. Ambos acumulan cientos de kilómetros y horas de entrenamiento.

"Que cuatro personas mayores estén tirando bolas en el parque no es petanca en sí mismo. Eso es echar bolas para adelante, pero la petanca es mucho más", insiste Escacho, para quien el Mundial "fue un campeonato bastante duro, donde nos levantábamos a las 6 de la mañana y llegábamos a las 12 de la noche. A todo esto hay que sumarle que yo no estaba acostumbrado a la comida que nos daban y prácticamente no probaba bocado".

A pesar de los impedimentos, superó a todos los contrincantes con solvencia. Lo que no sabía es que lo mejor estaba por llegar con el patrocinio de Patatas Gómez, que negó el viral "para conseguir algo que jamás ha conseguido nadie en España".