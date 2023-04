Carlos Alcaraz afirmó, durante el acto oficial de presentación del torneo Mutua Madrid Open, cuál es su objetivo en la Caja Mágica. “Vamos a intentar disfrutar y hacer disfrutar, que es lo importante. Vamos a quitarnos la presión e intentar no pensar en toda la gente que nos está mirando”, agregó el número 2 del mundo y primer cabeza de serie. “Siempre me motiva que mi familia y mis amigos estén viéndome y apoyándome. Me lo tomo todo lo contrario a estar presionado. Es un disfrute poder jugar delante de mi gente y en España”, aseguró.