“Mucho que decir y poco que contar. Yo creo que se perdió el partido, se empató el partido, no pudimos ser campeones. Yo creo que estaría escrito así. El equipo ha corrido, no ha jugado demasiado bien. Tuvo muchos atrancos, quizás estuvo demasiado nervioso. Nos faltó marcar un gol porque ellos es verdad que contraatacaron un par de veces, dos veces, tres veces con mucho peligro.

El que llevó el peso del partido fue el Deportivo, pero no con buen sentido, no con buen tono (suspira). No pudo ser. ¡Qué le vamos a hacer!

Yo desde aquí tengo que decir, por el gran disgusto que tiene el equipo, por el gran disgusto..., que yo sigo pensando que tengo que felicitarlos.

¿Me entiendes? Porque se han dejado la piel, porque han sido cabeza todo el año. Han sido perseguidos por un gran equipo, han tratado de desestabilizar, los han puesto nerviosos. Han hecho lo que han podido, han hecho bien. Yo creo que son las reglas del juego. Y creo que no tengo mucho más que decir. ¿Me entiendes?

Ha sido una pena, una vez que lo teníamos a buen, a buen nivel las posibilidades, pues es triste y es duro, sobre todo, porque posiblemente una vez en la vida lo podíamos haber conseguido y no pudo ser. Yo creo ya que más preguntas ni les podía contestar porque no sé ni qué decirles.

¿Me entiendes? No sé ni qué decirles.

(Le aplauden) Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias en nombre, en nombre de todos (respira). Porque yo he pasado un mal día, pero una vez que lo pasas tan mal, ahora estaba muy entero, mientras algunos de los jugadores lo estaban pasando muy mal, realmente mal.

Yo siento una gran tristeza por esas gentes de la calle que yo veía todos los días, los lunes, los martes, esa gente mayor, esos niños, que tenían una ilusión tan tremenda y que yo pensaba que podríamos desilusionarlos, porque podía pasar esto, porque ya no es la primera vez que me pasa, ¿no? o que le pasa a las gentes...

Y ha pasado. Hasta fuimos a fallar un penalti cuando no había ni tiempo ni para respirar. Tuvo que darse todo así. Muchas gracias, hasta la próxima y… (se oye: ‘Bravo, Arsenio’) Que Dios reparta suerte”.