El Barça se impuso con un festival anotador ante el Carplus Fuenlabrada (103-64) en un duelo donde Saras dio minutos a los jugadores con menos presencia en el equipo, y que aprovecharon muy bien como Kuric (22), Nnaji (12) y Da Silva (14) los más destacados de los poco habituales.

Jasikevicius decidió dar descanso a tres jugadores que han de ser clave de cara a la Final Four, Nikola Mirotic, Jan Vesely y Alex Abrines. Junto a la ausencia de Higgins, que no acaba de recuperarse de la espalda, Jasikevicius aprovechó la presencia del recién descendido Fuenlabrada para dar aire a sus titulares y minutos a los que no han tenido mucho protagonismo esta campaña.

El técnico siguió dando la manija a su pareja estelar, Satoransky y Laprovittola, junto a Sergi Martínez y el ‘desaparecido’ Oscar Da Silva con Sanli en lugar de Vesely, Y lo cierto es que el Barça, no empezó con su mejor versión, pero tampoco ofreció una imagen de confianza extrema ante un rival claramente inferior.

Kuric rompe el partido

Los fuenlabreños aguantaron los primeros minutos e incluso llegaron a dominar el electrónico una vez (11-12) pero fue puro espejismo.

🔥 Una vez enchufas tu primera canasta en la #LigaEndesa... ¡Ya no puedes parar!



Dame Sarr anota sus primeros puntos en acb y lo hace por todo lo alto con 8⃣ PUNTOS (4/4 en T2).



#ListosParaRomperla | @FCBbasket pic.twitter.com/mDdipmO7g5 — Liga Endesa (@ACBCOM) 7 de mayo de 2023

La entrada de Kuric al partido le dio el brío necesario en ataque y dos triples consecutivos de ‘Lapro’ y el propio Kuric permitieron al Barça despegarse del cuadro de Oscar Quintana. Saras ya movía el banquillo aunque fue Kuric, con 8 explosivos puntos al final del primer cuarto (22-16) siendo el gran destacado.

Con el partido encarrilado, Kuric seguía ‘caliente’ abriendo el segundo cuarto con un nuevo triple (25-16). Parecía que el partido se rompía pronto, aunque dos canastas consecutivas del ‘Fuenla’ obligaron a Saras a parar el duelo (25-20).

Minutos para los 'olvidados'

Saras daba entrada a otro de los ‘olvidados’, Oriol Paulí, que respondió pronto con un triple, y el Barça cogía ritmo para ir abriendo el marcador, con un triple de Da Silva, muy activo en el segundo cuarto, y otro de Paulí, que trataban de reivindicarse. La diferencia crecía a los 19 puntos (43-24) y la sensación que el partido ya no iba a tener más historia.

Al descanso, la renta era de 22 puntos (52-30) con tres jugadores bluagranas en dobles dígitos, con Da Silva (10), Laprovittola (10) y Kuric (11).

El Barça no bajó el pistón porque los poco habituales como Kuric querían demostrar que pueden tener minutos importantes. Y cómo lo aprovechó especialmente el escolta, que con dos triples consecutivos, enviaba la renta a los 32 puntos (64-32).

Sarr se une a la fiesta

También se reivindicaba Da Silva, quizá el jugador menos utilizado junto a Paulí. El alemán se ganó sus minutos en un gran partido, donde todo el mundo aportaba con un parcial de 24-8. Con el ‘Fuenla’ entregado la renta ascendió al final del cuarto a los 38 puntos (76-38).

Saras decidió acabar el partido con sus suplentes, que siguieron apretando y para superar los 40 puntos de renta con un Nnaji muy protagonista en el tramo final (83-42).

La guinda a la tarde en el Palau la puso la presencia del joven Damen Sarr, que volvió a tener una oportunidad en la Liga Endesa y que se convirtió en el último protagonista (8 puntos) en el partido más plácido de la temporada y que sirvió para recuperar la moral de muchos suplentes (103-64).