Carlos Sainz terminó la clasificación del sábado en el tercer puesto y convencido de que tenía ritmo para poder pelear por el podio este domingo en el Gran Premio de Miami. Sin embargo a la hora de la verdad el madrileño no ha podido pasar del quinto puesto, tras sucumbir ante George Russell.

"Tenemos que seguir probando cosas. Todos los fines de semana probamos cosas, pero luchamos por la pole el sábado y luego llega el domingo y nos dan la bofetada en carrera", ha lamentado Sainz, resignado a la superioridad de los rivales y no solo los Red Bull.

"El coche de Max y Checo está en otro planeta y el Aston Martin de Alonso tiene mucha mejor degradación que nosotros. Los Mercedes que están a segundo en clasificación y luego en carrera nos meten dos o tres décimas", ha analizado Carlos.

Sainz salía tercero y ha presionado a Alonso por el podio hasta la primera parada. Las sensaciones con los medios buenas, pero ha arriesgado con los duros para sorprender al asturiano y la estrategia no ha salido como esperaba: "Me he sentido muy bien con los medios y me ha hecho pensar que el podio era posible, que pasar a Alonso era posible, y ha sido un stint muy fuerte que nos ha dado la posibilidad de ir a por el undercut. Hemos parado en la vuelta 18 y al parar y hacer un par de vueltas rápidas con los duros, eso ha arruinado un poco el resto de la carrera", ha explicado.

"A partir de ahí, hemos empezado a degradar el neumático, a sobrecalentarlo, y eso demuestra que tienes muy poca flexibilidad con nuestro coche para hacer estrategias diferentes. A la mínima que te sales de las vueltas ideales sufrimos mucho con la goma dura. Sufrimos mucho con la inconsistencia, con el sobrecalentamiento del neumático y la poca flexibilidad", ha añadido Carlos.

"Si hubiésemos hecho una estrategia un poco más estándar, ir más largos con el medio, habríamos sufrido menos con el duro, pero lo hemos intentado. Hemos ido a por el podio y quizá nos ha costado el cuarto puesto. El primer stint lo he hecho perfecto y he empujado a Alonso, nos hemos pegado quizá un tiro en el pie y ha sido un stint muy largo con muchas inconsistencias", ha cerrado el madrileño.