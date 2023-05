David Rochela se retira: Su último ‘baile’

David Rochela bailó mucho y bien en el Playa Club junto a sus compañeros del Dépor la noche del 27 de mayo de 2012, horas después de que el equipo coruñés certificara el ascenso matemático a Primera con la victoria en Riazor ante el Huesca (2-1). Una semana después, el 3 de junio, el canterano blanquiazul disputó su último partido con el Deportivo. Fue en El Madrigal, ante el Villarreal B (0-1), y sirvió para establecer un récord de puntuación en la categoría de plata (91) todavía vigente. Luego salió cedido, primero al Racing de Santander y después al Hapoel Tel Aviv, antes de cerrar definitivamente su larga etapa en el Dépor y empezar su aventura tailandesa. Primero, en el Buriram —todo 2014 y medio año de 2015— y desde julio de 2015 en el Port FC, su actual equipo, con el que se despedirá del fútbol el viernes en el campo del Lamphun Warrior FC. Será el último 'baile' como jugador profesional del defensa de As Pontes, convencido de que ha llegado el momento de regresar a Galicia y empezar una nueva vida que, a priori, imagina lejos del fútbol. “Me fui a A Coruña con 13 años y 20 años después tengo ganas de otras cosas”, confiesa.

Considera que ha llegado el momento de dedicarle tiempo a su familia y a estudiar para iniciar nuevos proyectos, “en principio” al margen del fútbol. Empezó fisioterapia cuando estaba en el Dépor, luego psicología por la UNED, pero le resultó imposible compaginar los estudios superiores con la exigencia diaria del fútbol profesional. Ahora maneja “varias ideas y opciones” para su futuro, quizá “algo que tenga que ver con la administración y la gestión de empresas”, o bien “relacionado con la psicología deportiva”.

“No tengo muchas ganas de seguir ligado al fútbol. No me apetece ser entrenador o director deportivo. Ahora mismo lo que necesito y lo que quiero es estabilidad, no estar dependiendo de que alguien meta o no un gol, y te echen —argumenta Rochela cargado de madurez y serenidad—. Igual podría echar una mano con chavalitos, pero en principio mi idea es desligarme, pensar en otra cosa que no sea fútbol”.

Antes, le queda un último partido con el Port, este viernes a las 18.00 horas (las 13.00 en España), ya sin ningún objetivo clasificatorio, ya que acabará la liga en la tercera plaza, en zona de billete para la Champions de Asia. El club de Bangkok, en el que ha militado los últimos ocho años y donde es toda una institución, le dedicó un homenaje el pasado domingo, en el último encuentro de la temporada en casa, con el estadio “casi lleno, unos 6.700 espectadores”. Junto a él, su compatriota Sergio Suárez, exjugador de la UD Las Palmas, que también cierra su etapa en el Port. “Al final del partido nos entregaron ramos de flores y un regalito, hablamos un poco ante la gente, la afición nos aplaudió y también nos dedicó unas palabras de agradecimiento la presidenta”, Nualphan Lamsam, a la que “todo el mundo llama Madame Pang”.

Se retira relativamente joven, con 33 años, y lo hace porque quiere, no por motivos físicos: “Sé que podría aguantar dos o tres años más, tranquilamente, pero valoro mucho más volver a estar cerca de mi familia y poder disfrutarla que estirar una profesión que sabes que es finita. Si no es ahora, sería dentro de dos o tres años, y a día de hoy no me compensa estar tan lejos y no poder disfrutarlos por seguir jugando al fútbol”.

“Me quedo más con la parte humana, con el crecimiento personal, que con los logros”

Rochela jugó en total 18 partidos con el primer equipo del Deportivo, con el que cumplió el sueño de debutar en Primera División el 24 de abril de 2010 contra el Valencia en Mestalla (1-0), con 20 añitos y a las órdenes de Miguel Ángel Lotina. “Es algo que siempre tendré en el recuerdo”, apunta el central de As Pontes, con aquel episodio todavía fresco en su memoria. “Entré por la lesión de Piscu, que ya es casualidad. Lo conozco prácticamente desde que tengo uso de razón porque es de mi pueblo”, explica. Después llegó el ascenso con el Dépor, su salida al Racing y a Israel, y su larga etapa en el fútbol tailandés, desde 2015. Con el Buriram conquistó una Liga y dos Supercopas, y con el Port una FA Cup. También ha participado en tres ediciones de la Champions asiática. Sin embargo, lo que más valora no son los títulos. “Me quedo más con la parte humana, con el crecimiento personal, con hacer amigos en todos lados, con haber viajado, que con los logros”. Desde la distancia sigue la actualidad del Dépor y conoce las barreras con las que siguen chocando los jóvenes para dar el salto: “Llevo escuchando que se va a apostar por la cantera desde que tenía 18 años. Tengo 33 y me da la sensación de que seguimos igual o muy parecido”.