Roberto Olabe aseguró que los futbolistas del Deportivo se marcharon “muy decepcionados, muy mal” del Municipal de Linarejos por la remontada del Linares después de la buena primera parte del cuadro coruñés. “Hemos salido como tiene que salir un equipo, con las cosas muy claras, queriendo ganar, y en la segunda mitad se ha visto todo lo contrario. No podemos salir a especular, sufrimos mucho defendiendo cerca del área. Tenemos que ser valientes y tenerlo muy claro desde el minuto 0 hasta el 95 o el 100 que duran los partidos”, recomendó el centrocampista, muy autocrítico individual y colectivamente: “Esto no se ha acabado, ni mucho menos, pero sí que es buena la autocrítica. Tenemos que espabilar, ya no valen excusas”.

Olabe apuesta por “seguir insistiendo en el día a día y competir hasta el final todos los encuentros” y comprende el malestar de la afición por esta nueva derrota a domicilio, donde el Dépor se ha comportado toda la temporada como un equipo vulgar: “Yo no puedo decir qué y cómo tienen que sentir los aficionados. Es lícito y normal que estén decepcionados. Nosotros lo estamos por ellos. Tenemos que hacer nuestro trabajo, entrenar, competir y dar la cara. Somos una familia y no vamos a dejar que cosas externas nos desestabilicen. Sabemos que los aficionados van a estar con nosotros pero también sabemos que ahora están decepcionados y enfadados. Es lo más normal del mundo”.