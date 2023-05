Rafa Nadal ofreció este jueves una conferencia de prensa este jueves en su academia de Manacor (Mallorca) para anunciar que no jugará el torneo de Roland Garros, del que es actual campeón y que ha ganado en catorce ocasiones, y los motivos que justifican su decisión.

"La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como esperábamos. Roland Garros se hace imposible. No voy a poder estar después de muchos años y con lo que supone esta cita para mí", aseguró.

No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. Estos últimos años, aunque los resultados han sido de mi primer mi nivel, mi día a día ha sido de un nivel muy bajo. Aunque de cara al exterior quedan las victorias, a nivel del trabajo diario han sido años, después de la pandemia, muy difíciles", prosiguió el manacorí.

"Han sido años complicados aunque lo enmascaran las victorias. Hago un punto y a parte. Llegado a este punto, sin estar preparado para poder competir al nivel que necesito. Tengo que poner un punto y aparte a mi carrera deportiva. Voy a intentar regenerar mi cuerpo. No voy a poner una fecha de regerso. Cuando esté preparado, intentará estar. La Copa Davis, a final de año, puede ser un objetivo. E intentar encarar el año que viene con garantías en el que creo que será mi último año", argumentó.

El ganador de 22 títulos de Grand Slams disputó su último partido oficial el pasado mes de enero en la segunda ronda del Open de Australia ante el estadounidense Mackenzie McDonald (perdió 6-4-6-4 y 7-5), derrota que le impidió revalidar su título de campeón del primer Grand Slam de 2023.

Desde entonces, una lesión en el psoas ilíaco, de la que sigue recuperándose, le ha impedido disputar este año los torneos de Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma.