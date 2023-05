Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha sido noticia en las últimas horas por su discusión a través de Twitter con Vinicius, todo tras lo sucedido con el futbolista brasileño en Mestalla, los ataques racistas que acusó sufrir y el poco apoyo de la competición

A pesar de la vehemente postura de Tebas, finalmente decidió quitar peso a la situación y ofrecer disculpas en una entrevista con 'ESPN'. "Creo que el mensaje y la intención que tenía, una parte importante (de la gente), especialmente en Brasil, no se entendió", comenzó.

"No quería atacar a Vinicius, pero si la mayoría de la gente lo entendió así, necesito disculparme. No era mi intención. Me expresé mal, en un mal momento... Pero no tenía intención de atacar a Vinicius, sino de aclarar una situación, porque Vinicius había grabado un vídeo apoyando la actuación de LaLiga", matizó Tebas.

Días atrás, a través de Twitter el dirigente había acusado al brasileño de dejarse manipular y de criticar e injuriar a la competición, además de revelar que, según explica, Vinicius había solicitado algún tipo de información sobre las actuaciones de LaLiga para erradicar el racismo de los estadios y que no se había presentado a las reuniones acordadas.

"Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente @Vinijr. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos", publicó Tebas en Twitter.