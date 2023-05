Pep Guardiola aseguró que LaLiga debería aprender de la Premier al sancionar incidentes racistas y afirmó que, aunque espera que las cosas mejoren en España, no es optimista. El técnico catalán habló antes de enfrentarse al Brentford y fue preguntado por el caso Vinícius y sobre si LaLiga tiene que aprender de la Premier: “Deberían. Aquí son muy estrictos, saben lo que tienen que hacer. Pero el racismo está en todos los lados, no en un solo sitio. Es un problema en todos lados. Nos han educado para pensar que somos mejores que nuestros vecinos, que somos mejores que el resto”.

“Pero nuestras generaciones vienen de todas partes del mundo. Nuestros ancestros vienen de inmigrantes, de guerras, de dictaduras. Gente que tuvo que salir de sus países, crear sus familias, quizás volver a su país de origen... El problema es que el racismo está en todas partes. Y no solo en el color o el sexo, también en las actitudes. Nos creemos que nuestro país es mejor que el resto, que nuestro idioma es el mejor. Cuanto más viajes, más te das cuenta que todos somos iguales, aceptas la diversidad. Aún estamos muy lejos de eso”, subrayó.

Guardiola añadió que espera que las cosas mejoren en España, pero dijo que no es “muy optimista”: “Ojalá puedan ser un paso para mejorar en España, pero no soy optimista. Conozco un poco el país y no soy optimista”.

Más investigaciones

La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia ha incoado diligencias previas para investigar los insultos racistas a Vinícius Junior durante el partido entre el Valencia y el Madrid en Mestalla, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat. En el auto, la magistrada acordó citar en calidad de investigados a los tres espectadores que fueron detenidos esta semana por la Policía Nacional en relación a estos incidentes. Con anterioridad, deberán comparecer en el órgano judicial para ser instruidos de los derechos que les asisten en aplicación del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El Real Madrid, admitido como acusación en el caso Negreira

El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que investiga el caso Negreira, ha aceptado al Real Madrid CF como acusación particular en la causa y ha descartado la personación del Consejo Superior de Deportes (CSD), ha informado en un comunicado ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El FC Barcelona está investigado como persona jurídica en la causa por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira. También están investigados el propio Negreira; los expresidentes del club blaugrana, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu; los exdirectivos de la entidad, Óscar Grau y Albert Soler; y la empresa de Negreira, DASNIL 95 SL.