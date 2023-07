El PSG está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de Dembélé en los próximos días para que sea nuevo futbolista del PSG, según Radio Montecarlo. En estos momentos es de 50 millones hasta el próximo 31 de julio cuando vuelve a subir a los 100. Esta fue la fórmula que se pactó cuando el jugador renovó por dos años el pasado verano. La radio también cuenta que la operación no tendría relación con el caso Mbappé y que gustaría mucho a Luis Enrique y que el equipo francés estaba tratando de convencer al jugador para ligarle durante 5 años. Según Sport, que pertenece al mismo grupo de LA OPINIÓN, la intención del futbolista es no moverse de Barcelona. Tal como hizo caso omiso del interés del Al-Nassr saudí, que estaba dispuesto a ponerle sobre la mesa un contrato faraónico, no tendrá ningún problema en decir no al PSG si, en algún momento, da un paso adelante para intentar acometer su fichaje.