Balance de la gira del Real Madrid: sistema nuevo, defensa de papel y ataque con tirachinas.

Regresa el Real Madrid de Estados Unidos con su cuerpo técnico preocupado por las carencias de un equipo con más sombras que luces tras completar cuatro partidos en el Champions Tour con dos victorias ante Milan y Manchester United, y dos derrotas ante Barcelona y Juventus. Un bagaje en el que queda la sensación de haber cosechado algunos resultados engañosos, por lo abultado de las derrotas, pero con unos síntomas inquietantes que se repitieron en tres de los cuatro encuentros. Estas son algunas conclusiones de esta pretemporada por Estados Unidos de los blancos.

Bellingham

Para muchos la gran noticia de la pretemporada. El inglés ha confirmado su jerarquía siendo titular los cuatro partidos y siendo el jugador más utilizado en la gira. En el lado positivo destaca que se ha adaptado a la posición de enganche en el rombo del medicampo o tras los delanteros, con mucho protagonismo en el juego de ataque. En el negativo, que solo ha anotado un gol en 272 minutos, el que consiguió ante el Manchester United, y la transformación de ‘cisne en tiburón’ que Ancelotti necesita de él no parece completada.

Nuevo sistema

El día que Ancelotti fue informado durante sus vacaciones en Canadá que pese a la marcha de Benzema no iba a tener más refuerzos en ataque que Joselu, decidió probar un nuevo sistema táctico para tratar de rentabilizar a Bellingham en ataque. La conclusión es que el equipo genera un caudal ofensivo sobresaliente, con 91 disparos a puerta en la gira, para un promedio de 22 por partido. Sin embargo, en defensa, donde ha trabajado la presión alta en muchas fases de los partidos, el sistema se rompe y el mediocampo sufre a la hora de defender. Además, Kroos no puede ser el pivote cuando los partidos tienen ritmo porque no llega a las coberturas, como le pasó ante el Barcelona en la segunda parte y con la Juventus en el primer tramo. Los laterales se suman con alegría al ataque y Camavinga, Bellingham o Fran García lucen más con el 4-4-2 en rombo o con el 4-3-1-2, pero a Vinicius lo saca de la banda para empujarle al interior y pierde vértigo al tener más tráfico en su área de influencia.

Falta de pegada

Antes de que se produjese la inesperada ‘espantada’ de Benzema a Arabia Saudí, Carletto ya informó a José Ángel Sánchez y Juni Calafat, los dos ejecutivos que han liderado la gira en Estados Unidos ante la ausencia de Florentino Pérez, que debían buscar un recambio para no saturar a Karim. Con su marcha el problema se ha agudizado, pese a la llegada de Joselu, quien venía para dar descanso al francés. El internacional español ha sufrido en esta gira porque el Madrid está acostumbrado a asociarse y no busca centros al área. Joselu solo ha marcado un gol, golazo ante el Manchester United, en los 154 minutos que Ancelotti le ha dado en los cuatro partidos. Parece claro que es un recurso que sumará, pero no será la propuesta titular. En el once aparecerán Rodrygo, que se ha vuelto de Estados Unidos sin marcar, y Vinicius, que pese a estar en una posición más incómoda para él ha anotado dos goles, como Valverde, y ha sido el más desequilibrante. Tampoco Brahim, que solo ha disfrutado de 93 minutos es determinante para el italiano. El Madrid necesita un 9 de referencia, se llame Kylian Mbappé, Harry Kane o el nombre que quiera poner Florentino Pérez. Pero esta gira ha confirmado que con tirachinas no se puede ir a la guerra como va este Madrid, que lanza golpes pero le cuesta llegar a la mandíbula del rival.

Defensa de papel

El gran disgusto de la pretemporada para Ancelotti. El Madrid regresa a casa con seis goles a favor ¡y ocho en contra en cuatro amistosos! Dato que se agrava si se tiene en cuenta que ante el United no encajó y en las dos derrotas recibió, con Courtois en la portería, tres goles ante el Barça y tres ante una Juventus menor. Los errores en la salida de balón se pueden achacar a la falta de tensión, algo hasta lógico en pretemporada. Pero la estadística es cruel con este Madrid en defensa. Ante el Milan dos de los tres tiros entre palos de los italianos acabaron en gol, con el Barça fueron tres de siete y en el caso de la Juve, tres de seis. Es decir, uno de de cada dos disparos a puerta del Madrid termina en gol. Una fragilidad defensiva impensable en un equipo de Ancelotti. El Madrid se desangra atrás. Esto invita pensar que el 4-4-2 en rombo se terminará convirtiendo en un 4-3-1-2 para dar consistencia defensiva en la medular con un trivote en el que Camavinga es fijo (256 minutos) y Tchouameni ha ofrecido buenas prestaciones. No así Modric y Kroos juntos.

Mbappé

La llegada de Mbappé es innegociable por necesaria. Porque además de aportar gol, permitiría a Ancelotti recuperar el 4-3-3 con Vinicius a la izquierda y alternativas en la derecha como Rodrygo, Valverde (que siempre que pisa el área suma) o Bellingham. El inglés también puede jugar de interior en el mediocampo para llegar desde atrás. Pero el equipo necesita con urgencia una referencia arriba, un jugador que estire el campo y genere espacios a sus compañeros buscando la espalda rival y descargue de responsabilidad a Vinicius, que está solo y muy vigilado por los rivales.

Banquillo

La plantilla sigue teniendo profundidad, pero está desequilibrada. Hay overbooking en el mediocampo, donde aún faltan por incorporarse Arda Güler y Ceballos. En la portería está aún sin resolver la salida de Lunin, porque el ucraniano ha bloqueado la situación. En defensa, Mendy no da el nivel y Fran García será titular. Parece que Kroos y Modric alternarán o jugarán más en el Bernabéu que fuera, mientras Vinicius y Rodrygo son los únicos recursos consistentes en punta a la espera de que Joselu se adapte al equipo y el equipo a Joselu. Brahim tendrá que derribar la puerta y convencer a Carletto.