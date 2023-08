Al Dépor le quedan 20 días de mercado y Fernando Soriano busca el equilibrio entre la escasez de fichas senior y la necesidad de reforzar el equipo y dar salidas, siempre con lo bueno y lo malo de ser un grande en la categoría. “La inflación sube y el mercado sube. Somos el Dépor, para bien y para mal. Cuando va al mercado, normalmente su nombre hace que encarezca el producto (los jugadores)”, reconoce sin poner excusas. “Pero no es algo que nos sorprenda. Es un club que vende mucho y se le utiliza. También el proyecto se vende fácil a los jugadores, es cierto. El mercado nos va a dictar lo que ficharemos. No somos conformistas, pero ahora mismo podríamos salir a competir. La plantilla está bastante avanzada”, apunta un director deportivo que busca un pivote, un delantero y que está abierto, además, a incorporar a un futbolista ofensivo de banda y a un lateral izquierdo.

El adiós de Arturo Rodríguez rumbo al UCAM Murcia ha dejado ahora mismo un hueco libre sénior, pero debe concretar más salidas o fichar a futbolistas sub 23 para lograr reforzarse, conforme a las bases de la competición de la próxima Primera Federación. Con la llegada de Ximo Navarro y la trayectoria reciente en el club de Kuki Zalazar, futbolistas como el uruguayo, Jaime Sánchez o Alberto Retuerta son los candidatos con mas opciones de salir del Dépor este mes para hacer hueco a nuevas contrataciones. Fernando Soriano admite que “no hay una decisión tomada” en ese sentido y que se comunicará en “una semana o diez días”.

Soriano asegura que tampoco tiene urgencias, sobre todo, en ataque, porque considera que la propia versatilidad de la plantilla genera opciones que no están a la vista. Entiende que hay jugadores “polivalentes” como Lucas Pérez o Davo y por eso cree que deben tener “paciencia”, porque hay futbolistas de otros equipos que pueden interesar al Deportivo y están “en la rampa de salida” de otros clubes. “Todavía hay muchos equipos en Segunda y en Primera RFEF que necesitan jugadores y eso hace que todo el mundo esté pendiente y expectante. A medida que pasen los días, se irá aclarando todo. Creo que vamos bien de tiempo”, reiteró el aragonés.

Soriano deslizó que en breve se anunciará la renovación de Yeremay Hernández. Con una mejora en sus emolumentos y condiciones contractuales, seguirá en el club blanquiazul hasta 2025 o 2026, tal y como apuntó hace más de un mes LA OPINIÓN. Él y Dani Barcia, campeones de España juveniles, son la avanzadilla de una cantera en la que sobresalen David Mella y Diego Gómez que se han descabalgado un tanto de la dinámica del primer equipo. Soriano explica lo que les guía en la gestión de la base y en el salto al primer equipo. “Tienen la puerta medio abierta y queremos gente que la empuje de verdad. Van a tener oportunidades, queremos verlos más de cerca”, asegura el máximo responsable de la planificación deportiva.

Los jóvenes de Abegondo piden paso en el amistoso de hoy ante el Compostela en A Pobra

Con solo una jornada de respiro tras el amistoso ante el Coruxo, el Deportivo se medirá esta tarde a las 19.30 horas en A Pobra do Caramiñal al Compostela, otro equipo de Segunda RFEF, en una semana pensada para ir aumentando el nivel de exigencia a la plantilla. Imanol Idiakez planea repartir minutos y tirar de la cantera cuando quedan dos semanas y media para que comience la liga. Álvaro Santamaría, Tim Caroutas, Jairo, Brais Val, Fernando Somolinos, Martín Ochoa, David Mella, Rubén López, Diego Gómez, Marc Lachévre y Kevin Sánchez fueron los once fabrilistas que se entrenaron en la jornada de ayer con el primer equipo y que pueden tener minutos en el amistoso de hoy. En el caso de Mella y Gómez, el duelo puede servir para que debuten con el equipo en esta pretemporada después de que fuese anunciado que estarían en dinámica del primer equipo y luego regresasen al Fabril de Gilsanz. Ximo Navarro y Pablo Vázquez ya se entrenan con el grupo, no es segura su participación en este duelo.