La jugadora de la selección española Ivana Andrés afirmó este viernes no ser plenamente “consciente todavía" de lo que supone la clasificación a semifinales de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda tras eliminar a Países Bajos (2-1) en cuartos de final. “Creo que todavía no somos conscientes de la que acabamos de liar. El equipo ha hecho un trabajo sensacional, nos hemos dejado todo en el campo y lo hemos conseguido, seguimos haciendo historia y queremos seguir haciéndola”, aseguró.

Respecto a las posibles rival en semifinales, Japón o Suecia, la capitana aseguró que “a estas alturas da igual, tanto Suecia como Japón van a ser una semifinal dura”. “Vamos a tener que volvernos a dejar la piel, el alma y ya está, da igual el rival que sea, estaremos preparadas” añadió.

Andrés, que sufrió una microrrotura en el sóleo que la obligó a quedarse en el banquillo ante Japón, afirmó encontrarse “bien, recuperada y disponible” para “ayudar al equipo en todo" lo que le necesite.

Por su parte, Jorge Vilda, seleccionador español, aseguró que "es impresionante como han seguido luchando ante la adversidad" y que ahora mismo "la adrenalina está por las nubes" con el pase a semifinales. "Ha sido un partido más sufrido de lo que debía ser por lo que se ha visto en el campo, creo. Sobre todo por la primera parte. Sí que es verdad que en la segunda parte hemos perdido duelos aéreos, nos han hecho esas contras, pero el equipo se ha repuesto. Es impresionante cómo han seguido luchando, cómo ante la adversidad se han crecido", expresó el técnico.

Sobre el discurso que les dio a las jugadoras antes de la prórroga confesó: "Teníamos que seguir creyendo y volver a ganar los duelos. Estábamos perdiendo, nos estaban haciendo mucho daño. Teníamos que dar coberturas con las laterales porque nos habían igualado en última línea. Y luego con los cambios lo que queríamos era con Salma y con Eva buscar velocidad y tratar de recuperar el balón en el centro. Y bueno, salió bien y estamos muy felices". En cuanto al buen estado físico de La Roja al final del partido aseguró: "Al final es el conjunto de todo el trabajo, aquí llevamos 50 días, pero esto es un partido por el que llevan preparándose toda la vida. Todo cuenta, cada partido, cada entrenamiento", dijo.

Acerca de Salma Paralluelo, autora del gol de la victoria que selló el billete de España por primera vez a unas semifinales del Mundial femenino, aseguró que es una jugadora con un "potencial enorme" que aún "no ha tocado techo". "Es una jugadora muy joven, lleva un año en el fútbol" profesional, dijo en una rueda de prensa posterior a la victoria de España contra Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. "Es muy joven y seguirá brillando, seguramente en el futuro veremos mucho más de lo que puede hacer", completó sobre la jugadora de 19 años.

Vilda calificó como "una explosión de alegría" el tanto decisivo de Salma en la segunda parte de la prórroga. "Hoy es un día histórico para el fútbol español", sintetizó el técnico.

El entrenador optó por dejar Salma en el banquillo en este compromiso, en línea con su estrategia de "cansar a las rivales". La extremo entró en la recta final del compromiso y sacó máximo provecho de sus habilidades únicas como exvelocista. La estrategia "entraba dentro de lo que queríamos: trabajar ese partido, cansar las centrales y luego tener Salma con su velocidad", dijo Vilda, sobre la jugadora del Barcelona, que con 15 años y 3 meses ganó la medalla de bronce en los 400 metros de Campeonatos de España de atletismo y logró la plusmarca nacional sub-18 y sub-20.

El entrenador alabó además el desempeño mostrado en el campo de todo el conjunto, en una actuación que definió como un "terremoto español". "El equipo no ha dejado de creer, las jugadoras han estado en un nivel extraordinario, un partido con mucha tensión y muchísimas emociones. Luego el gol de Salma, una explosión de alegría", manifestó.

Tras la escuadra española "llegar a un lugar que nunca había llegado", el seleccionador dijo estar confiado de que España "puede llegar al más alto" en esta cita mundialista. Para ello, aseguró que La Roja ya empezará a prepararse para su siguiente compromiso, ante Japón o Suecia por las semifinales pero con el ojo puesto en la final. "Estamos entre los cuatro mejores del mundo, pero no vamos a parar. Hoy sí queremos celebrar, pero mañana ya preparar las semifinales, porque queremos estar en la final", matizó.

Tras el triunfo cosechado, la delegación española se desplazará este mismo viernes a Auckland, donde se medirá el próximo 15 de agosto en las semifinales al ganador de la cita entre Japón y Suecia.

La propia Salma aseguró este viernes que recordó a “toda la gente que la apoya” tras anotar su gol. “Recuerdo a toda mi familia, a toda la gente que me apoya, que me quiere, de todas mis compañeras al tener al gol que nos lo merecíamos”, afirmó Paralluelo tras certificar el pase a semifinales. “Ha sido una contra, se ha quedado Jeni (Hermoso), se ha dado la vuelta, me ha tirado el pase al espacio y me he hecho un hueco para chutar y por suerte ha entrado”, explicó la atacante española.

La jugadora del Barcelona afirmó no tener “ninguna” preferencia para el próximo choque del martes ante las ganadoras del choque entre Japón y Suecia. “Vamos a por el siguiente objetivo, como siempre, juntas, a por todas, riendo de nosotras y a ver si podemos pasar a esta final”, aseguró.

Cata Coll: "Hemos sabido sufrir"

Cata Coll, guardamenta de la selección española de fútbol, aseguró que España "ha sabido sufir". La futbolista del Barcelona fue por segunda vez titular en un partido del Mundial y estuvo a pocos minutos de enfrentarse a una tanda de penaltis: "Lo he pensado (los penaltis), pero se me ha ido porque estaba tan convencida que íbamos a tener un gol en la prórroga que no sé, que solo esperaba meter".

El gol que recibió la selección a pocos minutos de finalizar el partido, que provocó la prorroga, afectó a las jugadoras: "De estar arriba bajas. España ha sabido sufrir y estamos contentas", confesó.

Sobre el gol de Salma: "Cuando le ha dado al palo pensaba que no entraba, he ido corriendo a abrazarlas y después la emoción nos ha llevado a llorar, estamos super contentos", agregó la futbolista.

Sobre su firmeza en el terreno de juego dijo sentirse "muy segura en el campo. Hoy sabía lo que iban a hacer ellas, balones aéreos y jugar mucho con el pie, y por suerte me ha salido bien" dijo.

Jennifer Hermoso: "Es un momento que hemos soñado muchas veces"

Jennifer Hermoso, máxima anotadora de la selección española, afimó este viernes que llegar a las semifinales “es un momento que hemos soñado muchas veces”. “Estoy súper emocionada, no paro de llorar, es un momento que hemos soñado muchas veces y hoy lo tenemos aquí, estoy súper feliz”, afirmó Hermoso. “He pasado muchos años, muchas cosas, han pasado muchos momentos que hemos tenido que luchar, que hemos tenido que tirar. Tengo la suerte de poder estar aquí, de haber trabajado todo lo posible, o todo lo que está en mi mano, para para soñar y disfrutar días como hoy”, aseguró.

Hermoso, al conocer que es la segunda vez que un equipo absoluto español alcanza las semifinales de un Mundial, aseguró que es “es la hostia, así de claro”. “Estamos en semifinales. Es algo que no sé yo de qué manera ahora mismo lo estamos asumiendo. Se dice pronto que lleguemos hasta el final de este Mundial, sea así o si, nos quedan dos partidos más. Ya está. Es que hoy disfrutarlo, sonreír a tope, llorar. Yo también soy de reír y llorar a la vez, así que hoy a disfrutar”, añadió. “Ahora sí que creo que España, toda España, debe estar con nosotras porque esto ya no es casualidad. No creo que se nos haya regalado nada hasta el día de hoy, todo lo que hemos trabajado para poder disfrutarlo y que toda España lo pueda sentir y disfrutar también”, apostilló.

Jonker, decepcionado pero "muy orgulloso"

El seleccionador de Países Bajos, Andries Jonker, manifestó la "decepción" en el equipo tras la derrota y eliminación, pero aseguró estar "muy orgulloso" de su selección. "La decepción fue grande, estábamos convencidos de que llegaríamos a las semifinales y finales, pero no lo hicimos. De todos modos, estoy muy orgulloso de este equipo", dijo en una rueda de prensa posterior al partido, disputado en el Estadio Regional de Wellington.

Jonker evaluó que la primera mitad del encuentro, por los cuartos de final del campeonato, estuvo "claramente" marcada por una "superioridad" por parte de España, pero el equipo neerlandés se recuperó en la segunda parte. "La primera mitad no lo hicimos lo suficientemente bien, la segunda parte estuvimos mucho mejor. España tuvo las oportunidades, claramente fueron mejores en la primera parte", agregó. "En el segundo tiempo y en la prórroga demostramos lo que teníamos, nos metimos en el juego, en la fase final lo dimos todo lo que teníamos, conseguimos este fantástico gol de Stefanie", señaló.

Añadió que, pese a la reacción y presión de Países Bajos, España "mereció la victoria". Se dijo además "sorprendido" por la alineación elegida por Jorge Vilda para disputar el encuentro, aunque aseguró que los cambios no han influido en el desempeño neerlandés. "La alineación fue una sorpresa, con varios cambios respecto a lo que esperábamos. Pero el juego de España en sí no fue una sorpresa, porque sabíamos cómo jugaría y así lo hizo", matizó.