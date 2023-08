El Real Madrid se estrenó el sábado en San Mamés esta temporada con una victoria solvente ante un Athletic que se vio superado especialmente en lo físico por los de Ancelotti. El italiano apostó por un mediocampo con Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga y Federico Valverde, dejando a Jude Bellingham en la mediapunta como enlace de una delantera que conformaron Vinicius y Rodrygo. Carletto apostaba por jugadores más físicos y rodados, dejando en el banquillo a pesos pesados como Luka Modric o Toni Kroos. El croata se había incorporado a la pretemporada más tarde, al igual que los internacionales españoles, después de jugar la Final Four de la Nations League, que ganaron los de Luis de la Fuente.

Los celos de Modric y Kroos

Sin embargo, la suplencia de Modric y Kroos ha comenzado a generar rumores, con un solo partido oficial jugado, sobre un supuesto malestar por su suplencia sugiriendo incluso una posible salida de Luka en enero. Nada más lejos de la realidad porque cuando Modric decidió quedarse, renunciando a marcharse a Arabia o posponiendo su viaje a la liga saudí por una oferta astronómica, lo hizo después de hablar con Ancelotti. El técnico le explicó sus planes para esta última temporada en el equipo blanco y le confirmó que pese a su idea de repartir minutos, Luka seguiría siendo un jugador de peso en el mediocampo madridista.

Es cierto también que el cambio de sistema del 4-3-3 al 4-3-1-2, o a algunas de sus variantes, le obliga a reforzar defensivamente el dibujo porque en esta pretemporada se ha visto que el equipo se parte al apretar más arriba. Y eso favorece a jugadores como Camavinga o Tchoaumeni, de perfil más físico. Pero Modric y Kroos tienen una jerarquía que se han ganado en el campo y que Ancelotti respeta como centrocampista que fue. La circunstancia de que el Madrid juegue sus tres primeros partidos lejos de casa, por las obras del Bernabéu, también pesa, porque Carlo trata de minimizar riesgos y apuesta por onces más compactos y rocosos lejos de su estadio.

Padrinos de Bellingham, Camavinga, Rodrygo...

Contrariamente a esta información que advierte que Modric y Kroos se sienten molestos por perderse el estreno, la realidad es que el alemán se ha convertido en el tutor de los recién llegados, a los que asesora y aconseja en cada entrenamiento. Bellingham ha llegado a agradecerle públicamente su recibimiento y ayuda, mientras Modric sigue 'apadrinando' a futbolistas como Camavinga o Rodrygo, que sí estuvieron en el once en Bilbao.

Además, en estos días los medios ingleses han hecho público el interés del Liverpool por Tchouameni y Valverde, dos futbolistas que Jürgen Klopp ha confesado que "me fascinan" y que los reds estarían interesados en contratar, especialmente tras la marcha de jugadores importantes en el mediocampo de los de Anfield como Henderson o Fabinho. En cualquier caso, el Madrid ya ha dejado claro que no están en venta y los propios jugadores han insistido en que su intención es cumplir sus contratos con el Real Madrid.

La resignación de Ancelotti por la falta de fichajes

La llegada de Kepa cierra una plantilla en la que no se busca un sustituto para el lesionado Militao, ya que Ancelotti considera que con Alaba, Rudiger y Nacho tiene cubierta la demarcación de central. No está previsto realizar movimientos en el mercado, aunque la puerta siempre está abierta a cualquier oportunidad que surja antes del 1 de septiembre.

La temporada ha comenzado con buen pie y Ancelotti se ha marcado objetivos a corto plazo en un calendario que este año se la va a hacer muy largo a un Real Madrid que arranca con una plantilla descompensada, por escasez de hombres de área y superpoblada en el mediocampo, pero bienavenida. Modric saldrá el 30 de junio del próximo verano y no hay opción alguna de que se marche antes, por muchos minutos que pase en el banquillo. Algo que, por otro lado, no va a ocurrir porque Carletto tiene planificado el reparto de minutos. No sería de extrañar que alguno de los dos, o ambos, sean titulares este sábado (19.30 horas) en la visita del Real Madrid a Almería.