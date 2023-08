Hace una semana aterrizaban las campeonas del mundo en España. Por la escalera del avión descendía la capitana, Ivana Andrés, escoltada por Luis Rubiales y Jorge Vilda. Hoy, el presidente de la RFEF está fulminado. Y el seleccionador no tiene jugadoras a las que llamar después de aplaudir —terminaría criticando su actitud— al mandatario suspendido por la FIFA.

La presión social ha arrinconado a los protagonistas de una asamblea extraordinaria en la que el dirigente expuso a todos los que participaron en su huida hacia adelante. Horas después, una de las personas participantes en la junta, aseguraba no haberse levantado “en directo por respeto y no acaparar la atención”, a la vez que definía como “muy duro” lo vivido. Hoy, ni los que vitorearon el discurso del andaluz se quieren relacionar con él.

La gravedad del asunto, que ha soterrado la reputación internacional del fútbol español, ha obligado a posturas contundentes. Todas, a favor de Jenni Hermoso, que reapareció en público en la Women’s Cup, disputada en Alcalá, donde fue recibida con carteles con el mensaje: “Estamos contigo”. El mundo del fútbol ha sido el estilete que ha tumbado a Rubiales.

El “asesinato social” que denunció Rubiales fue perpetrado por la FIFA, que el sábado anunciaba la suspensión del dirigente por un “periodo inicial de 90 días”. Esto provocaba automáticamente su cese al frente de la RFEF, a la que continuó instrumentalizando con un par de comunicados. Uno de ellos, en el que calificaba de “mentirosa” a Hermoso, fue retirado por su sucesor interino: Pedro Rocha. El presidente de la Federación Extremeña fue el único vicepresidente que no fue destituido, para asegurar la transición. La RFEF temporal está siendo vigilada por el Gobierno.

Ayer, la Federación convocaba una junta de urgencia para reunir a las territoriales —antigua guarda pretoriana de Rubiales que terminó renegando de él— con el objeto de “analizar y evaluar la situación actual de la institución”. María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, dejaba claro su deseo de que Rubiales “no vuelva a dirigir el fútbol español”.

Un propósito que lleva implícito dos objetivos: que el andaluz no vuelva a presentarse, pero, sobre todo, que no ejerza el poder en la sombra. Para desposeer a Rubiales de cualquier poder oficial, el Gobierno, a través del CSD decidió denunciarlo ante el TAD por dos “infracciones muy graves: abusos de autoridad y actos contra la dignidad y decoro deportivo” que cometió tanto en la celebración como en su discurso en la asamblea. “La denuncia de la FIFA no cambia la hoja de ruta del Gobierno. Es algo urgente”, reconoce una fuente que participa en el proceso. Mientras, Rubiales, más solo que nunca, prepara su defensa arrinconado por la política, el fútbol, pero sobre todo por la sociedad civil.