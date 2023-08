El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó ayer su solidaridad con Jennifer Hermoso y su esperanza en que este caso “marque un punto de inflexión” en el mundo del deporte, donde las mujeres “siguen siendo objeto de acoso sexual y abusos”.

“Todos tenemos la responsabilidad de denunciarlos, de luchar contra ellos, y nos unimos a Jenni Hermoso y a todos los que están trabajando para poner fin al sexismo y a los abusos en el deporte”, indicó Türk en un mensaje en la red social X. El mensaje en inglés finaliza con la etiqueta en español #SeAcabo, ampliamente utilizada estos días en las redes sociales.

El mensaje de Türk se publica días después de que también desde Naciones Unidas la relatora sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, asegurara que Luis Rubiales “abusó de su posición de poder para asaltar sexualmente a una deportista”. También explicó que mientras muchos centran la discusión en si Hermoso consintió o no el gesto, lo que todos deben recordar es que en una situación como esta “hay tal desequilibro de poder que puede hacer que el consentimiento carezca de sentido”.

Por otra parte, la comisión de presidentes territoriales de la RFEF pidió a Luis Rubiales el lunes que presente su dimisión, ya que no tiene competencias para destituirlo. De no producirse se abriría la puerta a una moción de censura. No obstante, sí que puso sobre la mesa del presidente interino, Pedro Rocha, una hoja de ruta. Y esa pasa por sacar de Las Rozas a cuatro de los hombres más próximos a Luis Rubiales: Jorge Vilda, Andreu Camps, Tomás González Cueto y Miguel García Caba.

El primer señalado entre los trabajadores no deportivos de la RFEF es su secretario general, Andreu Camps. Ha sido durante los cinco últimos años la persona de máxima confianza de Rubiales y quien el pasado viernes envió una carta formal a la UEFA denunciando una presunta injerencia gubernamental en los asuntos de la Federación.

Los otros dos ejecutivos federativos a los que los barones quieren fuera de la RFEF son el director de Integridad, Miguel García Caba; y el asesor jurídico externo, Tomás González Cueto. El primero de ellos es un auténtico superviviente, ha trabajado para LaLiga y para el Real Madrid, y con Rubiales se ha movido de la defenestración al núcleo duro. El propio Rubiales barajó su destitución hace algo más de un año, cuando ocupaba un cargo creado ad hoc para él, el de vicesecretario general, García Caba decidió reunirse con Javier Tebas y Pedro González Otero para sonsacarles información fingiendo estar traicionando a Rubiales. Grabó la conversación (él mismo lo confesó) y la difundió públicamente, él o un tercero al que se la facilitó. Su premio fue ser nombrado, meses después, director de Integridad de la RFEF.

Con respecto a Tomás González Cueto, se trata de un trabajador externo de la RFEF, socio director de GC Legal. Él fue quien diseñó y ejecutó toda la estrategia de defensa de Rubiales tras la publicación en El Confidencial de sus audios y mensajes privados, por los que está imputado en un juzgado de Majadahonda.

Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), ha admitido su preocupación por la imagen ofrecida por el deporte español y ha reconocido, al ser preguntado por si podría afectar a la candidatura de España al Mundial de 2030, que “estaba mejor situada” antes de lo ocurrido.

Sin sueldo ni coche oficial

La suspensión de Luis Rubiales durante noventa días, decretada por FIFA, arrancó el pasado sábado. Y ahora, Pedro Rocha ha activado “los protocolos internos como consecuencia de la suspensión”. Eso indica que se queda sin una parte de proporcional de su sueldo, que era de 339.237 euros anuales netos, procedentes de Las Rozas, según las cuentas de 2022, y 250.000 euros más como vicepresidente de la UEFA, para el que también está suspendido. La Federación intenta alejarse de la etapa anterior. Se le quitan todos los dispositivos electrónicos (ordenador, móvil, que fue hackeado en su día, y tablet) vinculados con su cargo como presidente. El Gobierno español quiere que la suspensión no tenga fecha de caducidad. Que sea sine die. La asamblea de la RFEF aprobó en mayo de 2022 un nuevo sistema para la remuneración de Luis Rubiales como presidente con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese año. Entonces pasó a tener un salario fijo más el IPC, en lugar de un fijo y unas variables en función del éxito económico, basado en un porcentaje de los ingresos de los nuevos patrocinadores, como había sido hasta la fecha, tras las suspicacias generadas por el “caso Supercopa”. También se acordó reducir la ayuda de vivienda al presidente a 3.000 euros brutos al mes (1.650 netos) y el tesorero de la RFEF, Eduardo Bandrés, precisó que el nuevo sistema suponía una reducción de unos 50.000 euros anuales.