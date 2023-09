De las 23 campeonas del mundo, solo 21 han firmado el comunicado donde se ratifican como no seleccionables. Athenea del Castillo y Claudia Zornoza han decidido no unirse a sus compañeras en un escrito que clama reformas contundentes dentro de la Real Federación de Fútbol. Las dos jugadoras del Real Madrid, por motivos distintos, no han hecho constar sus nombres en el documento.

La primera en reaccionar públicamente ha sido Zornoza, quien ha publicado una imagen en Instagram para comunicar que se retira de la selección. "Ya había tomado la decisión de retirarme de la Selección Absoluta de Fútbol antes del campeonato del Mundo y creo que no hay mejor manera de hacerlo que con el título que hemos conseguido en Australia y Nueva Zelanda. Creo que es momento de concentrarme plenamente en mis objetivos con el Real Madrid y permitirme los descansos que no he tenido en los últimos años como jugadora internacional", inicia la campeona del mundo.

Además de querer centrarse en su club, la madridista también toma esta decisión para centrarse en su futuro profesional fuera del fútbol, ya que se encuentra en proceso de opositar a una plaza de policía. "Solo me gustaría decir que para mí ha sido un gran honor llevar la camiseta de la Selección Española, lo hice con mucho orgullo y pasión, siempre dando lo mejor de mí. Jamás olvidaré todo lo que he vivido. Para terminar me gustaría expresar mi solidaridad con mis compañeras y desear que la estructura de toda la Selección cambie de una vez por todas, estando a la altura de nuestros logros para así solo hablar de fútbol", ha recalcado la jugadora, pese a no firmar el comunicado.

Sin embargo, la decisión de Athena del Castillo bebe de otros argumentos. La jugadora del Real Madrid quiere centrarse en lo deportivo, tanto en el Real Madrid como en la selección, más allá de los conflictos con la Federación.