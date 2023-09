El se acabó no es solo una etiqueta. El golpe sobre la mesa de las futbolistas de la selección no solo ha hecho temblar los cimientos del deporte español, sino que ha enseñado las vergüenzas de aquellos que no han querido nunca afrontar el problema. Las internacionales, tras conseguir el mayor hito de la historia del fútbol femenino con el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, han convertido el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en el motor del cambio. Han vuelto a decir basta.

A las puertas de la que es la primera convocatoria de Montse Tomé como seleccionadora nacional, 39 internacionales (entre ellas 21 de las 23 campeonas) se volvieron a ratificar en su decisión de no ser seleccionables. Lo hicieron a través de un comunicado en el que, de nuevo, se explicaron. “A día de hoy, tal y como hemos transmitido a la RFEF, los cambios que se han producido no son suficientes para que las jugadoras se sientan en un lugar seguro, donde se respete a las mujeres, se apueste por el fútbol femenino, y donde podamos dar nuestro máximo rendimiento” reclaman las internacionales,.

Consideran que llevan años aguantando comportamientos irrespetuosos y, con estas demandas, reiteran la necesidad de provocar una reestructuración completa. “Creemos firmemente que se requieren cambios contundentes en los puestos de liderazgo de la RFEF y, en concreto, en el área del fútbol femenino. Todas estas personas entendemos que deben estar lejos del sistema que debería protegernos y que por desgracia se aleja mucho de una sociedad avanzada”, relatan las futbolistas en un comunicado en el que detallaron los cinco puntos que demandan desde el primer momento para volver a vestir la camiseta de la selección: una reestructuración del organigrama de fútbol femenino, así como del gabinete de la presidencia y de la secretaría general, la dimisión del presidente de la RFEF (refiriéndose a Luis Rubiales, ya dimitido), una reestructuración del área de comunicación y marketing y también de la dirección de integridad.

Pese a la dimisión de Rubiales y la destitución de Jorge Vilda, las internacionales consideran que solo se ha hecho una reforma superficial de la Federación. Con ello quedan señalados, sin dar sus nombres, figuras como las de Andreu Camps (secretario), Javier Matallanas (presidencia) y Chema Timón (jefe de gabinete), Luis Arroyo (comunicación), Rubén Rivera (marketing) y Miguel García Caba (integridad). Todos ellos de la confianza de Rubiales. Las jugadoras quieren fuera de la Federación a la persona que filtró el vídeo de Hermoso en el autobús tras ganar el Mundial, a las personas que idearon y dieron la orden de hacer el comunicado con las declaraciones inventadas de la jugadora restando importancia a lo ocurrido (que nunca realizó) y a quienes las redactaron.

“Las jugadoras de la selección española en todo momento hemos tenido una actitud abierta al diálogo. Los cambios especificados a la RFEF se basan en la tolerancia cero ante esas personas que desde un cargo dentro de la RFEF han tenido, incitado, escondido o aplaudido actitudes que van contra la dignidad de las mujeres”, añaden en el escrito, en el que reiteran su profesionalidad. “Creemos que es el momento de luchar para mostrar que estas situaciones y prácticas no tienen cabida en nuestro fútbol ni en nuestra sociedad, que la estructura actual necesita cambios, y lo hacemos para que las próximas generaciones puedan tener un fútbol mucho más igualitario y a la altura de lo que todos merecemos”, concluyen.

Sin embargo, no todas las que conquistaron el Mundial en Australia y Nueva Zelanda han firmado el escrito: la exdeportivista Athenea del Castillo y Claudia Zornoza, quien ha anunciado su retirada de la selección, han decidido no formar parte. Tampoco Sheila García, quien forma parte de la prelista del Mundial. Finalmente, el escrito lo han formado 21 de las 23 campeonas del mundo, la mayoría de las futbolistas que formaron parte de la prelista para el Mundial y las 12 de ‘las 15’ que en su momento ya decidieron no volver.

La decisión, pese a que fue comunicada ayer, la tomaron las jugadoras tras una larga reunión la madrugada del martes al miércoles. Tras más de tres horas de videollamada, la mayoría de las jugadoras se reafirmaron en su decisión de no ser convocables. Durante la discusión, las internacionales expusieron sus argumentos y decidieron, de forma casi unánime, mantener la decisión que comunicaron el 25 de agosto junto a casi un centenar de futbolistas. No van a volver porque los cambios no son suficientes y así se lo comunicaron previamente al comunicado por teléfono a la Federación.

Tras el comunicado, la Federación echó el freno. La presentación de Montse Tomé como seleccionadora nacional y la rueda de prensa donde tenía que anunciar su primera lista han quedado aplazados sine die. Y han vuelto a los despachos y a las reuniones. “Desde la entidad se anuncian decisiones relevantes y se pide un tiempo prudencial para estabilizar primero y progresar después”, reclamó la Federación.

El juez prohíbe a Rubiales acercarse a 200 metros

El juez Francisco de Jorge prohibió ayer al ya dimitido presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, aproximarse a un radio de 200 metros de la jugadora Jenni Hermoso y comunicarse con ella por cualquiera medio durante la instrucción de la causa que se instruye contra él por presuntos delitos de agresión sexual y coacciones. Rechazó imponerle la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado o comisaría más próximos, como había pedido la Fiscalía, así como la solicitud de la abogada de la jugadora, acusación particular, de embargar de forma preventiva los bienes del querellado. La declaración de ayer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 se prolongó durante aproximadamente una hora en la que, según fuentes fiscales, Rubiales respondió tanto al juez como al resto de partes y negó las coacciones y la falta de consentimiento en el beso que propinó a la jugadora el 20 de agosto, en la entrega de trofeos del Mundial. El exdirectivo llegó pasadas las once de la mañana a la Audiencia Nacional, donde el juez Francisco de Jorge le interrogó en calidad de investigado. Rubiales, asistido por la abogada Olga Tubau —que ya ha defendido a personalidades públicas como el que fuera mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, investigado por el operativo policial del 1-O— no hizo declaración alguna a su llegada al órgano judicial donde había sido citado a las doce del mediodía, limitándose a saludar al funcionario de la entrada. Una hora después tampoco se acercaba a los numerosos micrófonos del casi centenar de informadores que le esperaban a las puertas de la Audiencia Nacional, y se metió en un taxi junto a su letrada. La convocatoria judicial creó gran expectación mediática, por lo que decenas de periodistas le esperaban desde primera hora. La única en comparecer ante los medios al término de la diligencia judicial fue Carla Vall, defensora de Jenni Hermoso, que señaló que el actual momento procesal es “muy incipiente” y que, al igual que la Fiscalía, han solicitado la imposición de medidas cautelares al expresidente de la Federación. La letrada, que ha llevado casos mediáticos de acoso como el que sufrió la ilustradora Paula Bonet, añadió que la jugadora “se encuentra afectada tanto por los hechos como por el acto humillante que vivió en el estadio y que ha empañado también un hito deportivo”. Por ello desde esta parte, solicitan “que el trato sea el adecuado para sostener emocionalmente también este proceso”. Las claves del procedimiento penal abierto contra Rubiales pasarán por analizar si hubo consentimiento y si existió algún tipo de ánimo sexual por parte del directivo a la hora de plantar un pico ante las cámaras de todo el mundo a la campeona La citación de Rubiales se produjo después de que, el pasado lunes, el titular del juzgado admitiera a trámite la querella presentada por la Fiscalía.