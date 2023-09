Luka Modric no lleva bien lo de ser suplente. Poco importa que tenga ya 38 años, que haya ganado todo lo ganable y que sea tan consciente como cualquiera de que ya no puede sobrecargar sus piernas con tantísimos partidos como ha acostumbrado a lo largo de su carrera. Que no haya renunciado a la selección de Croacia es una demostración más de que Modric aspira a jugarlo todo, también en el Real Madrid.

Pero ocurre que el croata ni mucho menos lo está jugando todo. Ha participado en los cinco partidos jugados (y ganados) por el Real Madrid esta temporada, pero solo lo ha hecho como titular en uno de ellos, justo antes del parón internacional frente al Getafe. En el resto, apenas ha disputado un puñado de minutos, sin alcanzar en ninguno de ellos la media hora de juego, para un total de 159 minutos entre los cinco encuentros. “Mañana va a jugar”, intercedió Carlo Ancelotti, hablando del debut del Real Madrid en la Champions, esta tarde (18.45 horas) contra el Union Berlín, a priori un estreno apacible. Y ensalza el italiano la “relación personal” que ha cultivado durante estos años con él. “El día que yo me vaya de aquí o el día que él se vaya, la relación seguirá siendo la misma”, destacó en la rueda de prensa previa al duelo frente al conjunto berlinés. “Hablo con él cada día, esa es la relación personal que tenemos. En el aspecto profesional, a veces puede pasar que le afecte no estar jugando como antes...”, concede sin embargo el italiano, consciente de la incomodidad que le está generando a Modric su nuevo rol. Ancelotti no podrá contar con Carvajal, que se ausentó del entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas por problemas musculares, en vísperas del estreno europeo ante el Union Berlín, para el que causa baja, según informan fuentes del club blanco a Efe, que a falta de las pruebas que se le realizarán que determinarán el grado de la rotura, complican su presencia en el derbi madrileño del Metropolitano. Además del Real Madrid, esta noche también se estrenan en la Champions la Real Sociedad y el Sevilla. El conjunto donostiarra lo hace recibiendo en Anoeta al Inter de Milán, vigente subcampeón. Los hispalenses, por su parte, reciben al Lens francés en el Sánchez-Pizjuán. Ambos duelos se juegan a las 21.00 horas.