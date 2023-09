El fútbol español sumó ayer un nuevo capítulo a su particular vergüenza. Ya lo había hecho el lunes con la lista de convocadas de Montse Tomé, aliada de Jorge Vilda durante todo el periplo del exseleccionador. La actual entrenadora retó al grupo y lo hizo además con premeditación y alevosía. Sin consultar con las jugadoras su postura, pese a que la mayoría de ellas habían manifestado públicamente su rechazo a ser convocadas, y llamando a Mapi León o Mapi Guijarro, entre otras. Ellas fueron dos de las que se perdieron el Mundial de Australia y Nueva Zelanda por seguir hasta el final con su postura, a pesar de que algunas compañeras sí volvieron a vestir la camiseta de la selección. Desde casa vieron cómo su gran sueño lo disfrutaban las futbolistas de la selección pero ellas estaban fuera peleando por unos derechos que, visto lo visto, siguen sin respetarse. Sobre todo por las formas.

Montse Tomé dejó claro que no quiere chantajes, o al menos eso es lo que se ha vendido desde dentro de la selección, y llamó a filas contra su voluntad a las jugadoras con un cambio de planes incluido. De Madrid y Barcelona, desde donde viajaron la mayoría, a Oliva pasando por Valencia, por iniciativa del CSD, que animó a la RFEF a llevar la concentración a un espacio neutral, fuera de la ciudad deportiva de Las Rozas.

Las jugadoras se habían acostado convencidas de que no sería necesario hacer las maletas para acudir a la llamada de la selección, pero a medida que pasaron las horas esa opción se desvanecía y tocaba afrontar una dura realidad. No tenían escapatoria, no encontraban un salvoconducto legal para poder evitar las sanciones económicas y federativas (suspensión de la ficha). El primer pulso lo había ganado la federación, poniéndolas entre la espada y la pared una vez más.

El comunicado de Jenni

Esa fue la ruta de una jornada que arrancó con el comunicado de Jenni Hermoso desde México. “Me gustaría dejar algo muy claro: hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿o de quién?”, se preguntó la goleadora en sus redes sociales.

No fue la única que mostró su descontento por la situación que tocaba vivir en una semana que vuelve a poner el foco en el fútbol español. Alexia Putellas lo hizo a su llegada al aeropuerto de Barcelona, antes de coger el avión rumbo a Valencia. Preguntada por cómo se sienten las jugadoras por todo lo que está rodeando a esta convocatoria, Alexia respondió: “Pues mal ¿cómo va a ser?”.

Mapi León, quien forma parte de las 15 y que en ningún momento ha dado su brazo a torcer, manteniéndose no convocable hasta para el Mundial, relató ante los micrófonos la situación injusta que están viviendo. “Yo creo que mi postura ha sido muy clara, en ningún momento he cambiado de opinión. He renunciado a mucho. Tendríamos que hablar largo y tendido de si el lugar es seguro o no es seguro cuando nos están obligando. Si es ir o sancionar tendremos que venir claro”.

El colmo: avería del avión

Sin embargo, un nuevo obstáculo estaba a punto de aparecer para las internacionales del Barça, que acuden por imperativo legal a la concentración: el avión en el que debían viajar desde El Prat a Manises se averió antes del despegue. De esta manera, se complicó que pudieran llegar a la reunión programada a las 20;00 horas con Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), que llegó alrededor de esa hora para tratar de solucionar la situación en la concentración de Oliva Nova.

El día de la vergüenza en el fútbol español no tenía fin y la mejor prueba de ello es ver cómo Francos, que 24 horas antes había asegurado que las jugadoras que no quisieran vestir la camiseta de la selección iban a recibir una sanción a la altura, se presentó en la localidad de Oliva para tratar de desbloquear la situación. “Si no se presentan, el Gobierno tendrá que aplicar la ley”, señaló el lunes para ayer sentenciar: “Queremos escuchar a las jugadoras. Lo que pasó fue inaceptable. Así se lo he transmitido a la Federación. Sentía que mi obligación era estar al lado de las jugadoras para escucharlas y buscar soluciones”. La reunión se acabó posponiendo y se seguía celebrando al cierre de esta edición.

Antes de que las jugadoras dieran por perdida la batalla, la RFEF hizo un movimiento, a priori, incomprensible: trasladaron la convocatoria de Madrid a Valencia y enviaron planes de viaje nuevos para las futbolistas. La situación era delirante. Dos horas antes de la fecha límite de llegada, la Federación designaba Oliva como su base de operaciones. Según pudo saber este diario, la reasignación de la sede no fue casual y atendió a un intento de acercar posturas. La Federación decidió trasladar a última hora de la mañana la concentración de Madrid a Valencia tras ser aconsejada por el CSD. El Gobierno sugirió a la RFEF que realizase la concentración en un espacio neutral para ayudar a la negociación y las buenas prácticas de cara a las internacionales.