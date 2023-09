El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, afirmó ayer a su llegada a la concentración de la selección femenina de fútbol en Oliva (Valencia) que “lo que pasó ayer fue inaceptable”. La seleccionadora Montse Tomé dio el lunes la lista de las jugadoras convocadas para los partidos de la Liga de Naciones contra Suecia y Suiza los próximos 22 y 26, en la que se incluyó a 15 de las campeonas del mundo que habían expresado su voluntad de no formar parte del equipo hasta lograr cambios en la federación.

Pese a reiterar su deseo de no ser convocadas, las jugadoras acudieron a la concentración pues en caso contrario se expondrían a graves sanciones. Francos llegó por la tarde a Oliva, donde ya estaban casi todas las futbolistas y anunció que iba a esperar a las del Barcelona, que llegaron sobre las 21. 00 horas tras la avería del avión. “Queremos escuchar a las jugadoras. Lo que pasó ayer fue inaceptable. Así se lo he transmitido a la Federación. Sentía que mi obligación era estar al lado de las jugadoras para escucharlas y buscar soluciones”, dijo Francos en la entrada al hotel. Además, Francos dijo que es optimista “porque sin optimismo las cosas no salen bien” y contó que también se vería con Montse Tomé, la nueva seleccionadora nacional.

Por su parte, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, aseguró ayer que “el Gobierno no va a estar pasivo, ni a la expectativa, ni como espectador” ante el conflicto de las jugadoras de la selección absoluta con la RFEF, que, según dijo, “está haciendo las cosas muy mal”. “Creo que la convocatoria es anómala y hay que corregir los defectos que se han producido si queremos de verdad recuperar la senda de éxitos que las jugadoras marcaron”, dijo en el Congreso.

Después de que las jugadoras mantuvieran la noche del lunes su voluntad de no ser convocadas, pese a estar incluidas en la convocatoria de la nueva seleccionadora, Montse Tomé, Iceta afirmó que “el Gobierno no va a estar pasivo, ni a la expectativa, ni como espectador. “Se va a implicar y lo hará personalmente el presidente del CSD”, señaló Iceta, que mostró su confianza en que la RFEF “haga las cosas bien y permita que las jugadoras jueguen y ganen”.