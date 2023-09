‘Se acabó. Our fight is the global fight’. Mensaje a Europa y al Mundo en un partido que fue más que un partido y que fue una doble victoria (2-3) de España. Las futbolistas de las selecciones sueca y española se unieron, en el estreno de la Nations League, para mostrar una poderosa pancarta en apoyo a Jenni Hermoso y en contra de un sistema que ha maltratado el fútbol femenino. La lucha de la Roja es la lucha de todas. En esto nunca ha habido ni habrá colores ni banderas.

Unidas por la lucha Toda la previa del partido giró entorno a ello. Carteles de la afición sueca de ‘Estamos con vosotras, Jenni y La Roja’, aplausos cuando salieron a calentar -más que a sus propias jugadoras- y muñequeras de las internacionales españolas, que levantaron el puño en la foto oficial del once, con el ’10’ de la delantera madrileña y el ‘se acabó’. "#SeAcabó" se convierte en un clamor mundial Cuando empezó a rodar el balón, sin embargo, todos los ojos estuvieron puestos en él. Tenían ganas de jugar a fútbol, aunque las españolas, que han pasado más tiempo estos últimos días en reuniones telemáticas y presenciales que entrenando, llegaban agotadas física y mentalmente y con solo un par de sesiones de preparación. “Somos profesionales y vamos a darlo todo”. Y así fue. El primer once de Montse Tomé -que se abrazó con su cuerpo técnico en su debut en el banquillo- fue de gala, a pesar de algunas ausencias por lesión como la de Paralluelo, Codina o Alba Redondo, titulares las tres en la final del Mundial. Aleixandri y Lucía García volvían a disputar un partido con España un año después. La primera, formando pareja en el eje de la zaga con Paredes, que recuperaba el brazalete. Y la segunda, de punta, acompañada por Athenea en la derecha y Mariona en la izquierda. Tere Abelleira, Aitana y Alexia formaban tridente en la medular y Ona Batlle y Olga, dueñas de los laterales. 😍 ¡Así ha sonado nuestro himno por primera vez tras ser 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗔𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢!



📺 @La1_tve



🇸🇪🆚🇪🇸 I 0-0 I 4'#JugarLucharYGanar I #UWNL pic.twitter.com/i2msaoMk0w — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) 22 de septiembre de 2023 Cada una con sus cartas Arrancó fuerte Suecia, con una primera posesión ensayada que buscó el desmarque de Blackstenius para sorprender a la defensa de la Roja, que en esta ocasión lucía la segunda equipación, azul. No logró atravesar el muro, despejó bien Paredes y salió adelante con el balón Aleixandri. Cada equipo enseñó sus cartas desde el inicio, sin ningún claro dominador. España construía desde atrás, con toque y posesión, y se fue encontrando cómoda poco a poco. Alexia hizo levantar a la afición del Gamla Ullevi con un túnel a Björn. Aitana y Athenea buscaron el primero pero lo evitó Musovic en ambas ocasiones. Y los centros de Olga y Mariona, omnipresente, no encontraron rematadora. Le faltaba precisión en los últimos metros y también consistencia a la Roja. 👑🪄 = @alexiaputellas



📺 @La1_tve



🇸🇪🆚🇪🇸 I 1-1 I 43'#JugarLucharYGanar I #UWNL pic.twitter.com/qnMFisPOCP — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) 22 de septiembre de 2023 Eriksson... Y Athenea Suecia jugó a todo lo contrario. Con pases en largo, sacando partido de su superioridad física y velocidad, y buscando la espalda de las laterales en las contras. También, por supuesto, aprovechó su mejor arma, el balón parado. Y así llegó el primer gol del encuentro. Saque de esquina de Asllani que remató, libre de marca, una Eriksson que celebraba sus cien internacionalidades y que se llevó el rugido de todo el estadio. Respondió España, pocos minutos después, con un gol para volver a empezar. La autora fue Athenea, con un disparo desde la frontal y un error de Musovic, que calculó mal el rebote y terminó entrando el esférico. Alexia fue la primera en abrazar a la cántabra en la celebración y acto seguido se añadió el resto, dejando una imagen de unión de grupo sobre el césped del Gamla Ullevi. El duelo se fue al descanso con tablas, aunque Cata Coll evitó, con una parada providencial, el segundo de Suecia. 💥 ¡¡𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟!!, ¡¡𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟!!, ¡¡𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟!!



Anota @atheeneeaa_10 y pone las tablas en el marcador.



📺 @La1_tve



📺 @La1_tve



🇸🇪🆚🇪🇸 I 1-1 I 38'#JugarLucharYGanar I #UWNL pic.twitter.com/9D3eC6mQhJ — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) 22 de septiembre de 2023 Se creció Alexia, se creció la Roja Salió mucho mejor la selección española en el segundo tiempo, enseñando los dientes y dominando. Tuvieron en sus botas el segundo Lucía, con un disparo envenenado que salió por poco, y Athenea, que recordó en Gotemburgo a su mejor versión. También Aitana y Mariona, que se toparon con una gran Musovic y se quedaron con la miel en los labios. Coincidió este paso adelante de España con los mejores minutos de Alexia, que se reencontraba con el estadio en el que conquistó la primera Champions del Barça, desde que volvió de la lesión. Elevó el listón la de Mollet con pases filtrados entre la defensa sueca que solo ella ve y llevando la batuta del juego, con desequilibrio, desparpajo y más atrevida y sin miedo. Victoria 'in extremis' Solo sufrió, la Roja, durante unos minutos en los que Suecia se vino arriba y atacó sin piedad el área de Cata. Defendieron bien Paredes, Aleixandri y el resto del equipo, que no dudó en bajar a ayudar. Agitó el banquillo Tomé y sacó a una Eva Navarro que entró y besó el santo. Anotó el segundo la murciana con un disparo en toda la escuadra para adelantar a España. Un trallazo con la zurda tras un gran recorte. 💥 ¡¡𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗭𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 DE @evaaanavarro!!



😍 Entró y.... 🔥🔥🔥🔥



📺 @La1_tve



🇸🇪🆚🇪🇸 I 1-2 I 79'#JugarLucharYGanar I #UWNL pic.twitter.com/sgFymnZTVF — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) 22 de septiembre de 2023 Como pasó en la semifinal del Mundial, empató Suecia -con gol de Lina Hurtig- cuando España ya se veía campeona. Pero la suerte volvió a estar de su parte y la colegiada señaló penalti por una falta de Ilestedt sobre Amaiur y transformó Mariona, la de siempre, con un disparo ajustado. Durante noventa minutos, la primera y la segunda del Mundo -ambas estrenaban posición en el ranking FIFA, nos hicieron volver a disfrutar del fútbol y el espectáculo. Ficha técnica 2- Suecia: Musovic, Bjorn (Sembrant, min.65), Eriksson, Ilestedt, Andersson; Angeldal (Benisson, min.65), Asllani (Janegy, min.78), Rubensson; Kaneryd (Jakobsson, min.65), Blackstenius y Hurtig. 3- España: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Aleixandri, Olga Carmona; Aitana Bonmatí, Tere Abelleira, Alexia Putellas; Athenea del Castillo (Eva Navarro, min.71), Lucía García (Amaiur Sarriegi, min.79) y Mariona Caldentey. --Goles: 1-0, minuto 23. Eriksson. 1-1, minuto 37. Athenea del Castillo. 1-2, minuto 77. Eva Navarro. 2-2, minuto 82. Hurtig. 2-3, minuto 96. Mariona Caldentey, de penalti. --Árbitra: Rebecca Welch (ING). Amonestó a Kaneryd (min.59), por Suecia, y a Lucía García (min.60), por España. Expulsó por roja directa a Ilestedt (min.95). --Estadio: Gamla Ullevi.