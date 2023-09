El pasado domingo, en La Cibeles, rodeado de su familia, puso punto y final a una brillante carrera deportiva el muleño Luis León Sánchez Gil. Durante la Vuelta a España, después de la etapa que recorrió la Región de Murcia y que acabó en Caravaca de la Cruz, tomó una decisión que le venía rondando la cabeza desde que en el Tour de Francia sufrió una caída que le ocasionó una fractura de clavícula. A sus casi 40 años y tras veinte como profesional, un ciclista que ha marcado época, con casi cincuenta victorias, ha decidido emprender una nueva etapa de su vida. La Comunidad Autónoma le ha realizado un merecido homenaje en un encuentro con el presidente, Fernando López Miras, quien ha reconocido su trayectoria y le ha agradecido que “has abierto camino a muchos deportistas” y también que “siempre has llevado el nombre de la Región y de Mula, dejando el listón muy alto”.

Luis León Sánchez y Alejandro Valverde han marcado época: “Hemos vivido una época dorada, con ciclistas de gran nivel. Ahora hay que dar paso a la gente joven, a los que hay que cuidar y que luchan por un sueño. Yo comencé jugando con el ciclismo con cinco años y se ha convertido en mi profesión”, ha dicho un Luis León que aún tiene secuelas de la caída que sufrió a cinco días de concluir la Vuelta a España, con un pie, el derecho, aún visiblemente inflamado por un problema en el escafoides.

Veinte años y casi 50 victorias

Después de veinte años como profesional, Luis León se siente orgulloso de todo lo que ha conseguido, pero sobre todo se queda “con la primera parte de mi vida. Convivir con mis amigos del Colchón Comodón, donde viví una etapa muy feliz”, para reconocer también el sacrificio realizado por sus padres, presentes en el acto, “por todo lo que hicieron por mí. Apostaron fuerte por sus hijos y han hecho las cosas muy bien”, ha dicho el muleño.

Correrá varias carreras de mountain bike

Ahora desconoce qué hará en el futuro. Solo sabe, de momento, que el ciclismo profesional para él se ha acabado, ya que al haber sobrepasado esta temporada los 85 días de competición, ya no puede correr ninguna de las clásicas que restan para cerrar el calendario internacional. “Aparco mi carrera profesional, pero he disfrutado hasta el último día aunque llegar a Madrid me costó”, reconoce un Luis León que participará el próximo 30 de septiembre en Madrid en L'Etape Madrid by Tour de France, y que también estará en la Titan Desert de Almería y de Arabia Saudí, estas dos últimas citas en mountain bike.

No se plantea correr en Gravel

Después, de momento, no entra en sus planes seguir compitiendo y apuntarse al Gravel como ha hecho su amigo Alejandro Valverde: “Es una modalidad que está en auge, pero no es el ciclismo a mí me gusta. Durante mi carrera también he hecho pista con la selección murciano y en los inviernos hacía ciclocross, pero me lo voy a tomar con tranquilidad. Ahora la prioridad es otra, disfrutar de la familia y ver lo que me viene en el futuro”, ha explicado.

Un sitio en el Astana

También tiene abierta la posibilidad de seguir en el staff técnico del Astana, el equipo con el que ha concluido su carrera deportiva, y ha desvelado que “Vinokourov, con quien me une una gran amistad fuera de los profesional, al que tuve como compañero y sufrí como rival, me ha dicho que cuando pasen unas semanas hablaremos porque tiene un sitio para mí junto a él. Antes de hacer pública mi retirada se lo comuniqué y lo entendió, porque hay decisiones que tienes que tomar tú antes de que los demás las tomen por ti”, ha comentado.

Convertirse en director deportivo “es algo que no me desagrada”, dice, pero ve un inconveniente en ello: “Tienes que pasar 150 días fuera de casa. Si estuviese soltero y no tuviera familia, lo barajaría, pero es algo que de momento no me planteo”.

Aunque la idea de retirarse le rondaba la cabeza desde hace tiempo, la decisión la tomó en plena Vuelta a España. “Lo decidí el día de la etapa en Murcia, camino de Caravaca, en unas carreteras que conozco muy bien. Ese día solo pensaba en no caerme, no en meterme en una fuga. Y cuando pierdes el sentido de la competición y no tienes ganas de meterte en la fuga por miedo a caerte, es mejor tomar una decisión”, termina diciendo.