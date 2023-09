No son buenas noticias para Vitor Roque, el Barça y el Ath. Paranaense las que llegan desde Curitiba. Según ha podido saber SPORT, del grupo Prensa Ibérica, tras las primeras pruebas realizadas al jugador esta última madrugada, todo apunta a que 'Tigrinho' estará ocho semanas de baja por culpa del terrible golpe recibido en su pie derecho, que soportaba todo el peso.

Aunque aún no hay un diagnóstico por parte de los servicios médicos del 'Furacao', todo apunta, según informa Globo Esporte, que tendría una rotura de dos ligamentos del tobillo derecho. El futbolista ha ido esta mañana en la ciudad deportiva del Ath. Paranaense, el CT do Cajú, donde esta misma tarde tendrían que confirmar si la joven promesa brasileña tiene que pasar por quirófano o no. De ser así, la recuperación podría alargarse un mes más.

El futuro '9' del Barça se ha lesionado esta última madrugada en el Ath.Paranaense-Internacional (2-1), correspondiente a la 24ª del Brasileirao 2023. En el minuto 9 de encuentro fue cazado por el central colombiano Nico Hernández, en una acción violenta en la que el autor solo vio la tarjeta amarilla.

Las ocho semanas de baja son un mazazo para ‘Tigrinho’, que estaba en un momento de forma espectacular y que luchaba por la artillería del Brasileirao. Con sus 11 tantos está a solo dos de Tiquinho Soares, del Botafogo.

Ya es seguro, pues, que no volverá a jugar con el Ath. Paranaense en lo que queda de temporada. Cuando tenga el alta coincidirá con el final del curso en Brasil y claro, el ‘9’ no forzará.

Por tanto, el de esta última madrugada puede haber sido su último partido con la camiseta ‘9’ del ‘Furacao’. Si el Barça consigue el margen necesario en el Fair Play Financiero, en enero, el delantero brasileño aterrizará en la Ciudad Condal para ponerse a trabajar bajo las órdenes de Xavi Hernández, un técnico que tiene plena confianza en su potencial.