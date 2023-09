Al Dépor se le acabó vivir de sensaciones. Ha logrado transmitir una fortaleza que va más allá de los puntos y ha calmado con argumentos la intranquilidad de una grada que este sábado (20.00 horas, FEF TV) sí que ya necesita ver ganar a su equipo en casa. El rival, un Cornellà pertrechado y con ganas de correr a campo abierto. Precisa su gente ese triunfo y también es necesario que llegue por el bien del equipo, para consolidar el modelo.

El problema es que estas primeras urgencias para el proyecto de Fernando Soriano e Imanol Idiakez llegan cuando las bajas le han golpeado con fuerza y cuando la mala fortuna ha concentrado esas ausencias en la zona ofensiva. Barbero, el único delantero puro con ficha del primer equipo, estará como mínimo cuatro meses de baja. A Lucas le queda por cumplir un partido de sanción. Tampoco estarán Yeremay Hernández, David Mella o Ximo Navarro. Muchos por golpes de rivales que han ido al límite, muchos tras actuaciones arbitrales que han dejado mucho que desear y que Riazor, siempre alerta, no ha olvidado.

La gran duda es, precisamente, quién ocupará el frente de ataque. El Dépor, que mira al mercado y duda si fichar, ha querido mimar a través de la palabra durante estos días a Martín Ochoa. El riojano ha marcado goles de todos los colores tanto en la UD Logroñés como desde que pisó Abegondo y ese olfato que lleva impregnado en el ADN es el que espera Riazor desde hace años. Imanol Idiakez le alaba, pero debe decidir y quizás Davo está un cuerpo por delante. El asturiano va a jugar sí o sí y la cuita es si lo hará en punta o en una banda. Berto Cayarga es otro candidato a moverse por los costados y parece inminente la titularidad de Pablo Valcarce. José Ángel, Villares y Hugo Rama son fijos por dentro. A pesar de las bajas, el entrenador tiene donde elegir.

A Riazor llega el Cornellà, en el que pocos han reparado esta semana, salvo el entrenador deportivista. El equipo catalán tiene un punto más que los blanquiazules y su entrenador, Gonzalo Riutort, quiso remarcar ayer que no vendrán a A Coruña a “hacer turismo”. Ya le ganó hace dos semanas a domicilio al Celta Fortuna (1-2), el filial de los celestes, y no está dispuesto a entregar la cuchara antes de que arranque el pitido inicial. No querrá la pelota, aunque tampoco le sobrará. Se resguardará con una defensa de cinco en la que cerrará huecos y pasillos interiores. Arriba se aferrará a la suerte de Tena, Clau Mendes y Canario.

Al Dépor no le quedará otra que tener paciencia, paciencia y más paciencia. Fútbol de posesión, mover a la defensa o atraerla y cambiar de ritmo en el momento adecuado. Y acertar, claro. Todo por el primer triunfo en Riazor.