Iago Falque descansa en Vigo junto a su familia tras desvincularse del América de Cali. Una decisión que el gallego tomó por la inseguridad que se vive en la ciudad colombiana. Su propio coche fue tiroteado hace escasas semanas en un intento de robo, aunque Falque no se encontraba dentro del vehículo en ese momento.

Iago Falque habló para El Chiringuito de Jugones sobre ese incidente: “Yo estaba en el campo de entrenamiento y escuchamos unos disparos, preguntamos qué pasó y dijeron que le habían disparado a mi coche. Te impresiona mucho, te asustas”, confesó. “Podría haber estado yo atrás o mi hijo. Por mi familia y yo decidimos que lo mejor era que me volviera para España”.

En declaraciones previas, Falque ya había comentado las informaciones oficiales que había recibido respecto al incidente: “No sé muy bien cómo fue la historia, porque me quedé un poquito en shock. Sé que petaron en la ventanilla, que el conductor no abrió, que intentó acelerar y que el tipo (el asaltante) se puso nervioso. Eso es lo que pasó, supuestamente”, dice, según lo cita el diario colombiano Semana.

Falque estaba bastante contento en Cali, como el mismo revela: “Mi contrato se acababa en diciembre, pero seguramente hubiese renovado y continuado allí. Esa era mi idea y la de América. Lo pensé, lo valoré y finalmente decidí que ante todo está la seguridad. Tocaba venirse”.

Aunque el vigués, que en enero cumplirá 34 años, había considerado la posibilidad de que el América fuese el último equipo en una dilatada carrera que se ha desarrollado principalmente en España, Italia e Inglaterra, de momento descarta colgar las botas: “Estoy entrenando y tengo la ilusión y las ganas de seguir”.

Iago, en todo caso, quiere seguir ligado al fútbol cuando se retire como futbolista. El presidente del Coruxo, Gustavo Falque —sin relación familiar pese a la coincidencia de apellido— declaraba en julio: “A Iago lo conozco mucho y desde hace mucho tiempo. Está llegando al final de su carrera y hemos tenido conversaciones de cara al futuro. Él quiere seguir enganchado al mundo del fútbol. Aquí no nos sobran las personas que quieran trabajar por el crecimiento del Coruxo. Se lo he propuesto. Le he dicho que aquí tendrá un sitio para trabajar y aprender. Hay muchas maneras de colaborar. Una persona que conoce tantos ambientes del fútbol, que nos puede abrir tantas puertas, no nos vendría mal. Hemos hablado de esto. A él le queda de contrato hasta diciembre. Cuando llegue el momento, nos sentaremos”.