Idiakez pasa de debates

Imanol Idiakez es consciente de que el comienzo de temporada del Deportivo no ha sido el esperado, pero de ahí a que aparezcan dudas sobre su continuidad considera que media un abismo. Por muchas cuestiones, pero principalmente por el accidentado arranque de curso del equipo debido a la plaga de bajas que ha experimentado y las controvertidas actuaciones arbitrales que ha soportado en varias jornadas.

Las discusiones sobre su figura saltaron a la palestra esta semana por el respaldo que le trasladó Lucas Pérez —“No concibo otro Deportivo si no es con Imanol. No imagino otra cosa que no sea estar con él hasta fina de temporada y que logremos el ascenso”, manifestó el delantero coruñés—, pero a juicio del técnico no es más que un falso debate. Porque en el club no hay dudas acerca de su elección y porque parece que esta vez la paciencia es la que marcará las decisiones en el banquillo.

Por eso Idiakez no entiende que su figura esté cuestionada antes de recibir al Celta Fortuna en Riazor en la séptima jornada del campeonato. “El que a estas alturas inicie el debate sobre el entrenador del Deportivo, que se haga responsable de ese debate. ”, manifestó el técnico. “El que pretenda eso no le está haciendo un favor al Dépor. Más allá de que me haga bien a mí o no. Si me van a juzgar por seis semanas, además con todo lo que ha pasado...”, añadió.

El pasado reciente del banquillo deportivista está marcado por la inestabilidad y los cambios constantes a pesar del deseo del club por la continuidad. Parte de responsabilidad en ello, deslizó Idiakez, la puede tener el ruido alrededor de la figura del entrenador. “Si pretendemos que el Dépor vuelva a tener tres entrenadores como el año pasado, no le hacemos un favor al Dépor”, reflexionó Idiakez acerca de lo ocurrido el curso anterior. “Aquí dentro no hay debate, esto es un proyecto y sabemos que el objetivo es en junio”, zanjó.

El entrenador deportivista, sin embargo, es plenamente consciente de que el comienzo de temporada del equipo está muy por debajo de las expectativas. Ha habido imprevistos en forma de lesiones, demasiadas para las pocas jornadas disputadas, y también resultados condicionados por los arbitrajes, pero el equipo ha sumado tan solo siete puntos de 18 posibles a estas alturas. Son pocos, por eso una victoria contra el filial celeste se vuelve obligatoria.

Idiakez repitió en varias ocasiones que lograr la primera victoria en casa de la temporada supondría un “punto de inflexión” para el equipo. “Después de perder siempre tienes ganas de que llegue el partido. A nivel de puntos sabemos que no estamos donde queremos. Con muchas ganas de conseguir la primera victoria en casa, que sería un punto de inflexión para nosotros”, argumentó el técnico.

No ha faltado tampoco la reflexión por la decepcionante dinámica del arranque de curso: “La mayor autocrítica que hacemos es que dijimos que en el minuto 75 dejamos de atacar. El segundo gol no lo podemos recibir. Pero las cosas están viniendo así. Dentro tenemos buenas sensaciones, el nivel de autocrítica es alto y queremos jugar bien al fútbol. Estamos en el camino, pero todos necesitamos victorias”.

Sin prisas con Yeremay; cae Pablo Muñoz

Imanol Idiakez se refirió durante su comparecencia al proceso de recuperación de Yeremay. Al joven canario se le pudo ver ya realizando algunas tareas con sus compañeros, pero el técnico avanzó que todavía falta para su regreso a una convocatoria. “Es una lesión complicada”, advirtió el técnico deportivista. “Es un hueso que más allá de que cure, la pérdida de fuerza, la musculatura... tiene que tener más seguridad. Siendo también un jugador de pura potencia y regate. Le faltan un par de semanas”, añadió. Idiakez recuperará para el partido de mañana ante el Celta Fortuna a Ximo Navarro, que se perfila como titular por la ausencia de Balenziaga. El que no estará es Pablo Muñoz, el último en sumarse al capítulo de bajas del equipo. El centrocampista padece una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha que le dejará fuera las próximas semanas.